Municipalidad de La Victoria abre convocatoria laboral con sueldo de S/2.000: ¿cuáles son los requisitos?

La Municipalidad de La Victoria anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a personas interesadas en desempeñarse como fiscalizadores e inspectores municipales, con una remuneración mensual de S/2.000. La jornada de reclutamiento se realiza el viernes 19 de junio, desde las 8:45 a. m., en el Salón Augusto B. Leguía del Palacio Municipal, ubicado en la avenida Iquitos 500.

Según lo informado, los postulantes deberán cumplir una serie de requisitos para participar en el proceso de selección. Entre ellos figuran ser mayor de 21 años, residir en La Victoria o distritos aledaños y contar con experiencia laboral previa en labores de fiscalización o inspección municipal.

Convocatoria laboral para los puestos de fiscalizadores e inspectores.

Asimismo, se solicita acreditar más de seis meses de experiencia en fiscalización y más de ocho meses como inspector municipal. También se dará preferencia a quienes cuenten con estudios superiores universitarios o técnicos en curso, aunque este requisito no es excluyente.

Los aspirantes no deberán registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales, ni figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Además, será necesario presentar DNI con domicilio actualizado, RUC vigente, inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Certificado Único Laboral actualizado.

La Municipalidad de La Victoria invitó a los interesados a presentarse en la fecha y hora establecidas con la documentación requerida para participar en el proceso de evaluación. La convocatoria forma parte de las acciones del municipio para fortalecer las labores de fiscalización y control en el distrito mediante la incorporación de nuevo personal especializado.