Municipalidad de San Juan de Lurigancho inaugura renovadas estructuras en importantes colegios del distrito

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho inauguró nuevas y renovadas estructuras en los exteriores de dos importantes instituciones educativas del distrito, como parte de un proyecto de mejora de la infraestructura escolar que busca brindar espacios más seguros y adecuados para los estudiantes. Las intervenciones se realizaron en los colegios bicentenarios Inca Manco Cápac y Francisco Bolognesi, ubicados en la zona de Canto Grande.

De acuerdo con lo informado por la comuna, estas obras forman parte de una intervención orientada a modernizar los accesos y entornos escolares, con el objetivo de garantizar condiciones más ordenadas y seguras durante el ingreso y la salida de los escolares. En dichos colegios se ejecutaron trabajos de renovación integral en pistas, veredas, áreas verdes y señalización peatonal y vehicular.

Colegios Inca Manco Cápac y Francisco Bolognesi lucen renovadas estructuras.

Las autoridades locales destacaron que la transformación de estos espacios permite ofrecer entornos más limpios, organizados y funcionales, lo que contribuye a mejorar la experiencia diaria de los estudiantes y fortalece el sentido de pertenencia hacia sus centros educativos.

Asimismo, se resaltó que estas mejoras no solo benefician a la comunidad estudiantil, sino también a los padres de familia y vecinos de la zona, al reducir riesgos en el tránsito y optimizar la circulación vehicular en horarios de alta afluencia, cuando los menores ingresan o salen de sus centros escolares.

Con estas obras, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho reafirma su compromiso con la educación y la mejora de la infraestructura pública, mediante intervenciones que buscan elevar la calidad de vida en uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar sobre estas obras que brindan mayor seguridad a los vecinos y mejoran la imagen del distrito. “Muchas gracias sr alcalde por las obras”, “Qué lindo, limpio y ordenado”, “Qué excelente noticia para San Juan de Lurigancho”, indicaron.