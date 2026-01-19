Gianfranco Chávez dejó rotundo mensaje tras jugar como volante en Alianza Lima: "Nunca..."
Gianfranco Chávez viene jugando como mediocampista de contención en Alianza Lima y el jugador dio sus sensaciones sobre su nueva posición.
Una de las sorpresas de Alianza Lima durante la pretemporada 2026 ha sido que Gianfranco Chávez ha jugado como volante central durante dos partidos: en la caída ante Unión de Santa Fe y el triunfo por 3-2 ante Colo Colo. En este último encuentro, el exjugador de Sporting Cristal tuvo una destacada actuación.
Justamente Chávez declaró a su llegada a Lima tras la pretemporada en Uruguay y reveló que nunca había en la zona medular, aunque aseguró que tiene toda la predisposición y está apto a los requerimientos de Pablo Guede.
"Muy motivado, estoy muy entusiasmado, una nueva posición donde me ha estado usando el profe, pero sabe que le voy a rendir al máximo, dejando todo. Aún tengo cosas por aprender, recién tengo cuatro entrenamientos ahí, jugando de '6', nunca había jugado", dijo Chávez en entrevista con Jax Latin Media, donde también sostuvo que Pedro Aquino y Jesús Castillo lo vienen ayudando a pulir algunos puntos.
Asimismo, Chávez aseguró que se siente cómodo actuando en el mediocampo, porque le gusta ser un jugador incisivo al momento del marcaje.
"Me gusta, porque me gusta marcar bastante y tengo que asociarme algunos unos movimientos, pero estoy feliz de poder sumar minutos", agregó el jugador de 27 años.
Finalmente, el también zaguero central sostiene que los trabajos de pretemporada han sido arduos y reiteró que aún tiene cosas por mejorar, pero espera seguir mejorando.
"Los entrenamientos han sido duros, ha sido la pretemporada más dura de mi carrera. Tengo muchas cosas por mejorar y aprender, viendo videos y jugando en esa oposición me voy a ir soltando más"
