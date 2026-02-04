- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de Mayo vs Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
COP capacitó a las Federaciones para los Suramericanos Junior Panamá 2026 y presentó nueva Jefa de Misión
El Comité Olímpico Peruano prepaaró a Federaciones Nacionales previo a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se realizarán del 12 al 25 de abril.
El Comité Olímpico Peruano realizó una charla de capacitación técnica dirigida a las Federaciones Deportivas Nacionales, como parte del proceso de coordinación previo a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se realizarán del 12 al 25 de abril y que reunirá a 22 deportes y más de 2 mil atletas de 15 países.
PUEDES VER: Confirmado: Perú jugará ante Alemania y se anuncian los días, fechas y canal de transmisión
Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; la secretaria general del COP María Martínez; la capacitación fue encabezada por Vladimir Armenteros, jefe de la Unidad Técnica; Andrés Goya, jefe de Asuntos Internacionales; Rut Castillo, del Área Técnica; y Vanessa Endo, directiva del COP y que fue presentada como Jefa de Misión para los próximos juegos multidisciplinarios del presente año.
El COP brindó capacitación a las Federaciones para los Suramericanos Junior Panamá 2026
Con la participación de la totalidad de las federaciones, la reunión permitió fortalecer las coordinaciones técnicas y consolidar una planificación integral, fundamental para asegurar una preparación adecuada de los deportistas de alto rendimiento que representarán al Perú en el escenario internacional.
El presidente del COP dijo que la institución olímpica reafirma su compromiso con los deportistas y anunció como la nueva Jefa de Misión para Panamá 2026 a la directiva Vanessa Endo quien agradeció el honor de haber sido elegida para este cargo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90