COP capacitó a las Federaciones para los Suramericanos Junior Panamá 2026 y presentó nueva Jefa de Misión

El Comité Olímpico Peruano prepaaró a Federaciones Nacionales previo a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se realizarán del 12 al 25 de abril.

    Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se realizarán del 12 al 25 de abril y reunirá a 22 deportes y más de 2 mil atletas de 15 países.
    Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se realizarán del 12 al 25 de abril y reunirá a 22 deportes y más de 2 mil atletas de 15 países.
    El Comité Olímpico Peruano realizó una charla de capacitación técnica dirigida a las Federaciones Deportivas Nacionales, como parte del proceso de coordinación previo a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se realizarán del 12 al 25 de abril y que reunirá a 22 deportes y más de 2 mil atletas de 15 países.

    Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; la secretaria general del COP María Martínez; la capacitación fue encabezada por Vladimir Armenteros, jefe de la Unidad Técnica; Andrés Goya, jefe de Asuntos Internacionales; Rut Castillo, del Área Técnica; y Vanessa Endo, directiva del COP y que fue presentada como Jefa de Misión para los próximos juegos multidisciplinarios del presente año.

    El COP brindó capacitación a las Federaciones para los Suramericanos Junior Panamá 2026

    Con la participación de la totalidad de las federaciones, la reunión permitió fortalecer las coordinaciones técnicas y consolidar una planificación integral, fundamental para asegurar una preparación adecuada de los deportistas de alto rendimiento que representarán al Perú en el escenario internacional.

    El presidente del COP dijo que la institución olímpica reafirma su compromiso con los deportistas y anunció como la nueva Jefa de Misión para Panamá 2026 a la directiva Vanessa Endo quien agradeció el honor de haber sido elegida para este cargo.

