Confirmado: Perú jugará ante Alemania y se anuncian los días, fechas y canal de transmisión

Se confirma el día, fecha y canal de transmisión del encuentro entre Perú vs Alemania a jugarse en Düsseldorf, ciudad del país alemán. Conoce todos los detalles.

    Diego Medina
    Perú enfrentará a Alemania y se confirman los detalles de los partidos.
    Perú enfrentará a Alemania y se confirman los detalles de los partidos. | Foto: Composición Líbero
    Todo definido para el duelo entre Perú vs Alemania por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis que organiza Federación Internacional de Tenis (ITF). Ambas delegaciones ya conocen las fechas de cada uno de los encuentros, así como el canal de transmisión para el gusto de los aficionados.

    ¿Cuándo juega Perú vs Alemania?

    El compromiso entre Perú vs Alemania por la primera ronda de la Copa Davis se llevará a cabo en los días 6 y 7 de febrero del 2026. Todo se desarrollará en el Castello Düsseldorf del país alemán, por lo que es claro que el cuadro nacional no la tendrá nada fácil para seguir avanzando en estas instancias.

    Canal confirmado para ver Perú vs Alemania

    Este partido entre Perú vs Alemania por la Copa Davis se verá por la señal internacional de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming mediante la app de DGO, el cual puedes sintonizarlo mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

    Copa Davis, Perú

    Llaves de Eliminatorias en la Copa Davis 2026.

    Como se aprecian en las llaves, el ganador del choque entre Perú vs Alemania se verá cara a cara ante el elenco triunfador del choque entre Dinamarca vs Croacia. De esta manera, el conjunto peruano, representado por los tenistas Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino; buscarán el pase para orgullo de nuestro deporte.

    Llaves de la primera ronda Qualifiers de la Copa Davis 2026

    • Chile vs Serbia
    • Alemania vs Perú
    • Dinamarca vs Croacia
    • Australia vs Ecuador
    • Noruega vs Gran Bretaña
    • Bélgica vs Bulgaria
    • Japón vs Austria
    • Países Bajos vs India
    • Corea del Sur vs Argentina
    • Estados Unidos vs Hungría
    • Suecia vs República Checa
    • Francia vs Eslovaquia
    • Brasil vs Canadá

