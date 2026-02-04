Confirmado: Perú jugará ante Alemania y se anuncian los días, fechas y canal de transmisión

Todo definido para el duelo entre Perú vs Alemania por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis que organiza Federación Internacional de Tenis (ITF). Ambas delegaciones ya conocen las fechas de cada uno de los encuentros, así como el canal de transmisión para el gusto de los aficionados.

¿Cuándo juega Perú vs Alemania?

El compromiso entre Perú vs Alemania por la primera ronda de la Copa Davis se llevará a cabo en los días 6 y 7 de febrero del 2026. Todo se desarrollará en el Castello Düsseldorf del país alemán, por lo que es claro que el cuadro nacional no la tendrá nada fácil para seguir avanzando en estas instancias.

Canal confirmado para ver Perú vs Alemania

Este partido entre Perú vs Alemania por la Copa Davis se verá por la señal internacional de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming mediante la app de DGO, el cual puedes sintonizarlo mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Llaves de Eliminatorias en la Copa Davis 2026.

Como se aprecian en las llaves, el ganador del choque entre Perú vs Alemania se verá cara a cara ante el elenco triunfador del choque entre Dinamarca vs Croacia. De esta manera, el conjunto peruano, representado por los tenistas Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino; buscarán el pase para orgullo de nuestro deporte.

Llaves de la primera ronda Qualifiers de la Copa Davis 2026