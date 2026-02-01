Ranking ATP actualizado: nueva diferencia de puntos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El español Carlos Alcaraz es el número 1 del mundo y no contento con ello, sigue batiendo récords. Con su victoria en la final ante Novak Djokovic, se convirtió en el jugador más joven en completar el Career Grand Slam. Tras perder el primer set, logró completar la remontada y consagrarse como campeón en el Australian Open 2026 y marcar aún más distancia con los demás jugadores, incluso con Jannik Sinner, número 2 del mundo.

La Rod Laver Arena de Melbourne fue testigo de un hecho histórico en la carrera de Carlos Alcaraz, quien por primera vez ganó el título en Australia y sigue sumando logros en su corta carrera en el hermoso mundo del tenis. Hasta la fecha, el español tiene títulos en Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y US Open (2022 y 2025).

Nuevo ranking ATP 2026 actualizado

Carlos Alcaraz no tiene límites y una vez más demostró que es un jugador dispuesto a escribir su propia historia en el tenis. Con 25 títulos en su trayectoria, entre ellos siete Slams, el número 1 del mundo continúa ampliando su ventaja. El título obtenido en el Australian Open 2026 ha hecho que consiga 13.650 puntos; es decir, 3.350 más que Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz (13.650)

Jannik Sinner (10.300)

Novak Djokovic (5.280)

Alexander Zverev (4.605)

Lorenzo Musetti (4.405)

Alex de Miñaur (4.080)

Taylor Fritz (3.940)

Felix Auger-Aliassime (3.725)

Ben Shelton (3.600)

Alexander Bublik (3.225)

Con esta clara ventaja, Carlos Alcaraz afrontará la gira por los torneos en pista dura en Estados Unidos con total tranquilidad. El número 1 en el ranking ATP está asegurado hasta finalizar Masters 1000 a finales de marzo.

El próximo torneo donde tendrá que defender puntos será en el ATP 500 de Róterdam. Serán un total de 500 puntos que tendrá que sostener el español. Como se recuerda, el murciano anunció la salida de Juan Carlos Ferrero y comenzó el año con Samuel López.

¿Cuándo es el Roland Garros?

El Roland Garros es el próximo Slam donde se volverán a encontrar los mejores tenistas del mundo y el último campeón fue precisamente Carlos Alcaraz. El torneo inicia el 16 de mayo y culmina el 7 de junio en Francia.