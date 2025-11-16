¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner y dónde ver la ATP Finals?

Tras haber protagonizado todas las finales de los eventos más importantes del año, una vez más, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras. El primero y el segundo del mundo lucharán por llevarse el último trofeo que significará el cierre oficial de la temporada 2025. La hora y canal para ver este esperado partido te lo contamos a continuación.

¡Atención, fanáticos del buen tenis! El mundo entero tendrá toda su atención en la final que se jugará en tierras italianas, donde Jannik Sinner será local, mientras que Carlos Alcaraz espera hacer la gran hazaña de arrebatarle el trofeo al número 2 del mundo. Sinner viene con un récord positivo en canchas indoor y parece imposible ganarle.

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner?

Los dos mejores tenistas del mundo lucharán en Turín por llevarse el título de la Nitto ATP Finals 2025. Este encuentro será el séptimo entre ambos en lo que va del año. El partido se jugará desde las 12:00 horas en Perú. Revisa los horarios de diferentes países.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 2:00 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner por la ATP Finals?

En toda Latinoamérica, el partido entre Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner se podrá ver a través de la señal de ESPN y Disney+ Plan Premium. Si bien han protagonizado diversas finales, esta será la primera vez que el español y el italiano se enfrenten en la ATP Finals.

Resultados de los últimos partidos entre Alcaraz y Sinner

Six Kings Slam | Carlos Alcaraz (0) - Jannik Sinner (2)

| Carlos Alcaraz (0) - Jannik Sinner (2) US Open | Carlos Alcaraz (3) - Jannik Sinner (1)

| Carlos Alcaraz (3) - Jannik Sinner (1) ATP Cincinnati | Ganó Carlos Alcaraz tras retirada de Jannik Sinner

| Ganó Carlos Alcaraz tras retirada de Jannik Sinner Wimbledon | Carlos Alcaraz (1) - Jannik Sinner (3)

| Carlos Alcaraz (1) - Jannik Sinner (3) Roland Garros | Carlos Alcaraz (3) - Jannik Sinner (2)

Carlos Alcaraz terminará el año como número 1 del mundo

En caso de perder la final ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz mantendrá en su poder el puesto de número 1 del mundo. El italiano no podrá arrebatarle este título luego de que 'Carlitos' haya firmado sus victorias ante Taylor Fritz y Lorenzo Musetti. El español se aseguró ser el mejor del todo el circuito hasta el 2026 por diferencia de puntos.