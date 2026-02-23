¿Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal serán sancionados por discutir con hinchas de Cristal?

En redes sociales se viralizó un vídeo donde Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara están discutiendo con los hinchas de Sporting Cristal que se encontraban en la tribuna occidente del estadio Alberto Gallardo.

¿Jugadores de Universitario serán sancionados por discutir con hinchas de Sporting Cristal?

En el programa Hablemos de Max, Gustavo Peralta contó que, hasta la fecha, Universitario no fue notificado sobre una sanción para Jairo Concha, Caín Fara o Javier Rabanal por discutir con los hinchas de Sporting Cristal.

La Comisión de Justicia de la FPF no se pronunció al respecto. Si deciden actuar de oficio, deben notificar a Universitario para que den su descargo y luego analizar si amerita una sanción.

¿Pueden sancionar a Sporting Cristal por incidentes de sus hinchas contra el plantel de Universitario?

En Fútbol Como Cancha, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, indicó que los gritos o insultos de los hinchas hacia el club rival son parte del folklore del fútbol y para él no amerita una sanción.

"Siempre hay gente que grita, pero creo que eso no amerita una sanción (para Cristal). Esos son temas que los verá la comisión de justicia. Lo más importante para nosotros es cumplir los objetivos y estar enfocados en nuestro juego", expresó el directivo celeste.