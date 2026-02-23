¿Alianza Lima podrá jugar el Mundial pese a quedar terceros? La única opción que tienen las íntimas

¿Alianza Lima podrá jugar nuevamente un Mundial de Vóley? Luego de su histórica participación en el certamen que se llevó a cabo en Brasil en diciembre pasado, empezó a surgir el rumor de que las dirigidas por Facundo Morando podrían volver a hacerlo, pese a haber quedado en el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley y no haber conseguido un cupo directo.

Recordemos que los finalistas de este torneo (Sesi y Osasco) clasificaron al Mundial de Vóley; no obstante, el presidente de la Confederación Sudamericano de Vóley (CSV), Marco Tulio, reveló la única opción que tienen las íntimas de poder acceder a este importante torneo que congrega a los mejores clubes de cada continente.

En diálogo con Dosis de Vóley, el mandamás señaló que la única manera de que Alianza Lima pueda jugar el Mundial de Vóley es si recibe una invitación por parte de la Federación Internacional o FIB, pues los 2 cupos sudamericanos ya están copados: "Por el sistema normal, no (sobre la posibilidad de una plaza para Perú en el Mundial de Clubes). Ya están clasificados dos de Sudamérica. Tendría que haber una invitación especial de la Federación Internacional o FIVB".

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la no clasificación al Mundial?

En diálogo con Latina, Facundo Morando se refirió a la participación de Alianza Lima en el Sudamericano: "Por el formato del torneo, nosotros salimos favorecidos, porque tuvimos en la zona un rival duro como San Martín y después tuvimos en la semifinal un rival duro como Sesi. Entonces, eso hace crecer al equipo. Tanto el Mundial como este torneo, sabíamos que para nosotros todos los partidos que podamos jugar en el más alto nivel nos iban a favorecer para después seguir pensando en la liga. Así que creo que en ese sentido fue un buen torneo, fue una ganancia".

Con respecto a la no clasificación a la final, señaló que los presupuestos son bastante amplios: "La realidad es que es difícil competir contra presupuestos de más de cinco millones de dólares, presupuestos muy altos".