Ángela Leyva y su conmovedora declaración tras victoria de Perú ante Brasil: "Con el corazón"

La selección peruana de vóley dio el golpe en la Copa América 2025 al derrotar a Brasil por 3 sets a 1 en la segunda jornada del certamen continental, alcanzando un resultado histórico, en el que participó Ángela Leyva, quien no ocultó su emoción y algarabía tras vencer al poderío de la 'Verdeamarela'.

Al finalizar el intenso enfrentamiento, la voleibolista de 28 años —que fue una de las figuras del duelo— se refirió al respecto para explicar lo que sucedió con el equipo de Antonio Rizola, que en su debut perdieron ante Argentina pero pudieron sumar frente a Brasil.

"El día de hoy fue un juego diferente. El equipo vino de menos a más. Fue un juego complicado. Argentina jugó muy bien y Brasil también jugó muy bien. Sé que las chicas son muy jóvenes, tienes un buen equipo", enfatizó la jugadora de Besiktas en una entrevista a canal O TEMPO Sports.

Asimismo, Ángela Leyva no ocultó su emoción por la histórica victoria de Perú y en medio de la entrevista sostuvo que la 'Blanquirroja' tuvo un desempeño resaltante y explicó que se siente con muchos sentimientos a flor de piel tras volver a lucir los colores del equipo nacional.

"Me quedo con la actitud del equipo. Jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esa forma. Me siento emocionada de jugar con tanta gente alrededor, eso es lo diferente. La sensación de volver a vestir la camiseta, es algo distinto. Emocionada", expresó la seleccionada peruana.