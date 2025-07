Perú vs. España EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 19: hora y canal de transmisión del partido

Continúan las emociones del Mundial de Vóley Sub 19 2025 con un partidazo entre Perú vs. España, quienes se verán las caras este viernes 4 de julio desde el Sala Gradski vrt de Osijek, Croacia; a partir de las 11:45 horas en territorio peruano (18:45 hora local y en el país ibérico), con transmisión EN VIVO vía Latina y América TV. Entérate de todos los detalles del encuentro.

La selección peruana sub 19 llegó a tierras croatas con la ilusión de clasificar a los octavos de final, pero el sexteto dirigido por Martín Escudero ha sufrido dolorosos traspiés en las dos primeras jornadas, perdiendo en sets corridos frente al campeón y subcampeón de la pasada edición, Estados Unidos y Turquía.

Sin embargo, el nivel mostrado por las 'Matadorcitas' hace que aún puedan ilusionarse con competir de la mejor forma ante los demás rivales complicados del grupo C y conseguir victorias que las dejen entre las 16 mejores del planeta en su categoría.

Perú intentará lograr su primera victoria en el grupo C del Mundial de Vóley Sub 19 ante España. Foto: FPV

España sub 19 ha tenido el mismo inicio negativo que Perú en el campeonato intercontinental. Sin embargo, las 'Leonas del Vóley' han logrado ganar un set a Estados Unidos, pese a que perdieron 3-1 en su debut. Por su parte, en su última presentación sucumbieron contra Bulgaria por 3-0, por lo que buscará conseguir sus primeros puntos en este cotejo.

España aún no sabe lo que es ganar en el Mundial de Vóley Sub 19 2025. Foto: RFEVB

Perú vs España vóley: hora del partido

El enfrenamiento entre las 'Matadorcitas' y las 'Leonas' por la tercera jornada del Campeonato Mundial de Vóley Sub 19 de la FIVB 2025 está programado para comenzar a las 18:45 horas de Croacia y España (11:45 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

México: 10:45 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:45 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 12:45 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington DC y Florida): 12:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 13:45 horas

Inglaterra, Portugal: 17:45 horas

Alemania, Croacia, España, Italia: 18:45 horas

Perú vs. España vóley: canal y dónde ver transmisión EN VIVO

El compromiso entre Perú vs. España Sub 19 por el torneo más importante del voleibol de selecciones, así como toda la participación de la Bicolor en el certamen será transmitido EN VIVO por las pantallas de Latina y América Televisión en señal abierta y cable, pero además vía streaming por América TV Go.

Perú: partidos en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

Perú 0-3 Turquía | 14-25, 18-25, 15-25

Perú 0-3 Estados Unidos | 19-25, 18-25, 18-25

España: partidos en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

España 1-3 Estados Unidos | 25-22, 16-25, 12-25, 23-25

España 0-3 Bulgaria | 19-25, 22-25, 21-25

¿Dónde juega Perú vs. España por el Mundial de Vóley Sub 19 2025?

Es escenario donde Perú medirá fuerzas con España por la tercera fecha del Mundial de Vóley Sub 19 2025 será la Sala Gradski vrt, recinto deportivo ubicado en la ciudad croata de Osijek y que cuenta con una capacidad para más de 3500 espectadores.