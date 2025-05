DT de Perú reveló quiénes son las jugadoras de Alianza y San Martín que rechazaron convocatoria

A pocos días de que se defina al campeón de la Liga Nacional Superior de Vóley con la segunda final entre Alianza Lima y Regatas, el entrenador de la selección peruana, Antonio Rizola, rompió el silencio sobre un tema que inquieta a más de un hincha: la negativa de algunas jugadoras a vestir la camiseta blanquirroja.

En conversación con Radio Ovación, el técnico brasileño expresó su sorpresa al hablar sobre las voleibolistas que decidieron no integrarse al equipo nacional. “Infelizmente, sí. No entra en mi cabeza que uno no quiera representar su país, por cualquier persona que sea. Mi país debe estar por delante de cualquier persona. No estoy obligado a ser amigo de ninguno, pero es representar a tu país. A mí me emociona representar a otro país. Representé a Colombia y ahora estoy en Perú, como invitado, y es un orgullo muy grande”, afirmó con firmeza.

Antonio Rizola aclaró que en su primer año al frente del combinado nacional solo trabajó con quienes aceptaron el llamado. En ese contexto, recordó el caso de una jugadora que se presentó, pero luego se retiró: “Las que estaban en el grupo anterior y no aceptaron, yo no las convoqué. Solamente una de las que convoqué, Flavia Montes, vino, se presentó y después de dos días me dijo ‘tengo problemas personales y no quiero’. Yo respeto a todas, no voy a criticar a ninguna que no aceptó”.

Consultado por los nombres de las ausentes, Rizola fue transparente. Mencionó que tanto jugadoras de Alianza Lima como de la Universidad San Martín decidieron dar un paso al costado por motivos personales.

“Del grupo que estaba trabajando regularmente, eran Maricarmen Guerrero (Alianza), Flavia Montes (San Martín), Ginna López (San Martín), Clarivett Yllescas (Alianza) y Esmeralda Sánchez (Alianza). Y cada una indicó un problema personal por el que no podían presentarse. Solo Esmeralda dijo que no quería presentarse antes de salir la convocatoria. A las otras yo las llamé, pregunté y me dijeron que tenían prioridades diferentes en ese momento. Por eso se quedaron fuera (…)”, reveló.

El seleccionador dejó claro que no guarda rencores, pero sí mantiene una postura firme: representar al país debe ser una prioridad. Mientras tanto, Rizola continúa afinando detalles con miras a los próximos compromisos internacionales, apostando por un grupo comprometido y dispuesto a asumir el reto de devolverle protagonismo al vóley peruano.