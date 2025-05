Figura de Regatas fue directa y arremetió contra el DT de Universitario: "Cuenta pendiente"

Regatas Lima consiguió su ansiado pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley tras vence por 3-0 a Universitario en el extra game. Tras el duelo ante las 'Pumas', Shany Aume, una de las principales figura del club 'celeste', compareció ante la prensa y sorprendió al referirse sobre el DT de las cremas, César Arrese.

Shany Aume arremetió contra el DT de Universitario

La talentosa voleibolista declaró ante los medios en la zona mixta tras el encuentro, donde solo celebró el pase a la gran final ante Alianza Lima, sino que, también aprovechó la oportunidad destacar que no se intimó al ver las tribunas llenas de los hinchas de Universitario. Además no dudó en enviarle un fuerte recado a la 'U', su exequipo, y para el estratega César Arrese.

"En esta temporada, siento que haber jugado en la 'U', me representa mucho la garra, sé lo que se siente jugar con una tribuna llena. Estoy muy feliz, este partido tenía que jugarlo así y así se dio. Por una parte si había sentimientos encontrados, porque tenía una cuenta pendiente con el profesor (César Arrese), no con el club, pero con el profe sí, para mí era una revancha que tenía que jugar", expresó para La Cátedra Deportes y los demás medios presentes.

Video: La Cátedra Deportes

Shany Aume valoró su regreso a las canchas tras su lesión

De igual forma, la jugadora de Regatas destacó su gran regreso a las canchas tras haber sufrido una dura lesión que la mantuvo lejos de los entrenamientos por varias semanas y por ello valoró que su retorno se de con la clasificación a la final.

"Han sido una semanas muy duras para mí, porque me lesión en el partido contra Soan, no le tomé importancia y se agravó todo lo que tenía. Estuve dos semanas sin entrenar y para este partido (ante Universitario) solo he podido entrenar dos días completos. Creo que todo eso ha hecho que me emociones tanto en mi regrese", añadió.

¿Cuándo es la final entre Regatas Lima vs Alianza Lima?

El encuentro de ida de la gran final de la Liga Peruana de Vóley está programada a disputarse este domingo 11 de mayo a las 5:00 p.m. (hora peruana). Mientras que el encuentro de vuelta se dará el 18 de mayo.