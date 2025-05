Gonzalo Núñez explotó contra Ferrari ante reclamo de hinchas a jugadores de la 'U': "Fácil es..."

Jugadores de Universitario se vieron sorprendidos con la presencia de hinchas en la tribuna occidente del Estadio Monumental. Los aficionados estaban furiosos por la derrota ante Alianza Atlético, pero generó tensión al ver que fue post partido y en un sector donde estaban ubicadas las familias de los futbolistas.

En medio de todo el debate que generó entre hinchada y periodistas deportivos, Gonzalo Núñez no dudó en expresar su parecer ante este incidente que generó alerta en tienda crema. Para el también conductor radial, el responsable de este hecho es el actual administrador del club 'merengue', Jean Ferrari.

Durante su programa en vivo de "Exitosa Deportes", el popular 'Castor' indicó que es "fácil" decir que Universitario tiene que tomar firmes medidas ante estos hechos, pero que realmente no se quiere mencionar que Jean Ferrari es el único responsable de que se haya vivido este incidente que molestó a los futbolistas.

"Están diciendo que no vuelva a ingresar esos hinchas al estadio. ¿Alguna vez has visto una iniciativa así de un club? No debieron estar ahí, pero estuvieron. ¿De quién es la responsabilidad de que estén ahí? Del administrador, no quieres decir un nombre propio, di Jean Ferrari. Es necesario porque es la cabeza. Fácil es decir la 'U', la institución. Dilo", expresó Gonzalo Núñez.

(VIDEO: Exitosa Deportes)

Rodrigo Ureña, Gabriel Costa y Matías Di Benedetto estuvieron molestos con los hinchas de Universitario

Dentro del reclamo de los hinchas de Universitario a los jugadores cremas, tres de ellos fueron los que más molestos terminaron por este incidente que ha dejado mucha polémica entre los aficionados. Rodrigo Ureña expresó su furia al decir que dejaría el club de Ate, Gabriel Costa arremetió duramente con cada uno de los presentes y Matías Di Benedetto explotó con todos al recordarles que son bicampeones del fútbol peruano.