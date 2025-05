Trinchera Norte respondió a Universitario y jugadores: "Nunca nos callarán"

El plantel de jugadores de Universitario de Deportes y los hinchas viven tensos momentos debido a la derrota en el Monumental ante Alianza Atlético de Sullana que les quitó el invicto de local luego de 22 partidos. Luego de los reclamos de los simpatizantes en el coloso de Ate a los futbolistas, la Trinchera Norte se pronunció desde sus redes sociales.

PUEDES VER: Universitario lanzó su comunicado y tomó serias medidas tras incidente con hinchas

Como se sabe, Universitario no viene jugando bien en el torneo Apertura. La primera crítica de los hinchas se remonta al empate frente a Alianza Lima en Matute donde jugaron gran parte del partido con un hombre de más y con las justas lograron igualar con el tanto del 'Tunche' Rivera.

Luego de cambiar de entrenador tras la salida de Fabián Bustos, el técnico Jorge Fossati comenzó a mover el equipo. Primero cayó en su visita a Cusco FC, no pudo ganar ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores de local y ahora perdió su invicto de 22 partidos sin perder en casa ante Alianza Atlético arriesgando la punta del campeonato.

Este resultado desató la crítica de la hinchada que tras el final del partido insultó a los jugadores y lanzó objetos en el lado occidente del estadio Monumental donde Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña tuvieron un intercambio fuerte de palabras con los simpatizantes cremas.

Tras ello, la Trinchera Norte, barra oficial de Universitario se pronunció al respecto con un extenso comunicado donde señalan que "Nunca los callarán".

"Acuérdate, hincha crema que si en tu trabajo no rindes, hay 3 o 4 esperando tu puesto, con tu miserable sueldo, eres indispensable, entonces, no puedes defender lo indefendible, el rendimiento de un trabajador del club que gana lo que nosotros ganaríamos en 20 años, con suerte 15 años. Y menos si, con tu plata —la que gastas comprando productos oficiales y siendo socio adherente para ayudar al club— te prohíben protestar o reclamar. Nos da lástima que publiquen un comunicado indicando que iniciarán acciones legales contra las personas identificadas en el reclamo de hoy. Porque fue eso: un reclamo. No hubo peleas, solo se dijeron las cosas como son. ¿Qué creían? ¿Que íbamos a hablarles al oído y darles abracitos y pedirles por favor? Están muy equivocados. Esto es Universitario y aquí la "huevadita" y la majadería están en el club chicha descendido y en los otros con amo y dueño de su equipo chico", se lee en el comunicado.

También indica."Que no se olvide que fue la hinchada de Universitario la que se puso de pie en la guerra con Gremco, y en esa primera línea de choque fue la Trinchera. Ahí, donde caían las bombas lacrimógenas o los impactos de perdigón, donde te preguntabas si valía la pena luchar por ello sin ganar nada a cambio y solo exponer tu vida y la preocupación de tu viejita. Por eso, hinchada crema en general, queremos que siempre tengan presente —en especial los que mandan a escribir y los que escriben en el club— que fue la Trinchera quien abrió el camino para que ahora el club sea lo que es hoy. Que fuimos nosotros quienes recibimos las heridas de esa guerra que aún tiene secuelas, mientras otros llegaron después de la recuperación del club y ahora gracias a las heridas de muchos tienen un honorario para nada ridículo como trabajadores del club. Hay una canción en Norte que dice: “Pasan los años, pasan los jugadores…” Y así como ellos también pasarán los dirigentes y los empleados", manifestó la Trinchera en su Facebook.

Ahora Universitario de Deportes se alista para un nuevo partido por Copa Libertadores ante Barcelona SC en el Monumental este miércoles 14 de mayo (9:00 p.m.) . La hinchada promete llenar el estadio y espera que el equipo cumpla con ganar y así estar cada vez más cerca de llegar a octavos de final.