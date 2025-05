Jean Ferrari relevó lo que tuvo que hacer con Rodrigo Ureña y descartó su salida: "Fue..."

Universitario de Deportes vivió instantes de tensión el último domingo tras la dura derrota ante Alianza Atlético de local por el Torneo Apertura, pues un grupo de barristas ingresó a la tribuna occidente del Estadio Monumental para increpar a los jugadores por el resultado. Uno de los más molestos fue Rodrigo Ureña, de quien se especuló que lo ocurrido hizo que pensara en su renuncia del club. Sobre el tema se refirió Jean Ferrari y tuvo sorpresiva revelación.

Jean Ferrari descartó renuncia de Rodrigo Ureña y confesó que lo tuvo que calmar

El administrador temporal de la 'U' fue entrevistado por RPP, donde acabó con los rumores que se tornaban con respecto al futuro del volante chileno, asegurando que no ha presentado algún documento ni le ha dicho algo sobre una salida del equipo y que sus palabras fueron por la calentura del momento, la cual comprende. Además, reveló que trato de calmarlo y convencerlo de pensar en el vital encuentro frente a Barcelona SC por Copa Libertadores.

"No (ha presentado una renuncia Rodrigo Ureña). Fue la calentura, que es normal y entendible, no solamente de él, sino de la mayoría de los futbolistas que se han sentido tocados y están dolidos por lo sucedido. Lo que he tratado de hacer era que se calme un poco, porque esto no nos iba a llevar a nada bueno y que se enfocara en lo que se viene", declaró en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

Video: RPP

Por otro lado, Ferrari comentó que el DT Jorge Fossati fue una pieza clave para que el plantel se calmara tras los incidentes ya que conversó con ellos después de lo ocurrido y les dijo que se mantengan enfocados en el choque del miércoles, que podría definir el futuro de los merengues en la competición continental.

"Jorge (Fossati) ha tenido un papel importante en hablar con los futbolistas, en hacer que bajen un poco las revoluciones a todo este malestar y enfocarnos únicamente en lo que va a ser el miércoles. Hoy el entrenamiento va a ser en la tarde y yo los voy a acompañar", agregó el directivo del elenco estudiantil.

Rodrigo Ureña fue de los más ofuscados con los reclamos de los hinchas

La reacción violenta de los hinchas hizo que el plantel mostrara su malestar. Uno de los que más incómodo se mostró justamente fue Ureña, quien estaba preocupado por tener a sus familiares en esa tribuna del recinto deportivo y pedía que tuvieran respeto por ellos, quienes estaban asustados por como se dieron las cosas.

Video: Marcello Merizalde