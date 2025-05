Galván apuntó contra Fossati y defendió a Churín: "Una tontería lo que hace"

La reciente derrota de Universitario ante Alianza Atlético no solo generó una gran molestia en la afición 'merengue', pues personajes que pasaron por el club como Carlos Galván también evidenciaron su desazón y responsabilizó a Jorge Fossati por la caída en el Estadio Monumental.

En el programa 'A Presión', el excapitán de la 'U' fue drástico en su opinión y señaló al entrenador del cuadro de Ate por el bajo rendimiento de su plantel, además cuestionó sus decisiones como la de optar en usar un equipo 'B' ante los 'churres'.

"Para mí, (Jorge Fossati) es 100% responsable. Nos vendió un libreto que decía que el equipo titular debe jugar tanto en Copa (Libertadores) como en el campeonato local. Sin embargo, ahora teniendo lejos el partido y la excusa que puso en la semana, 'abriendo el paraguas', de que hay jugadores agotados, echándole tierra al preparador físico de Bustos. A mí me parece una tontería lo que está haciendo para cubrirse porque él no está encontrando lo que tenía antes, cuando salió campeón, una dinámica más explosiva y vertical", enfatizó el 'Negro'.

Pero no fue todo, además Carlos Galván defendió Diego Churín, quien es blanco de críticas por los hinchas en lo que va de la temporada. Y es que, para el exdefensa, el delantero argentino no puede resolver partidos por la posición en la que juega y la falta de dinamismo en el medio del campo.

"A mí me llama mucho la atención que no hay asociación, no hay sorpresa. A la hora de marcar pone a jugadores que no son de marcar. A la hora de atacar, no sé para qué pone al 'Tunche' y Churín cuando nadie centra… Todo el mundo lo put... a Churín, pero cuántas pelotas le llegan limpia a ese tipo. No es por defenderlo, pero no lo ayuda nadie", expresó el panelista del programa de Youtube.