Ferrari sobre posible sanción al Monumental: "Acá no han tirado bengalas ni han apagado la luz"

Universitario de Deportes perdió su invicto de dos años en el Estadio Monumental, donde perdió el último domingo por 1-0 ante Alianza Atlético, resultado que generó mucha molestia en algunos hinchas, quienes se dirigieron hasta la tribuna occidente y desataron su furia con reclamos airados a los jugadores. Lo ocurrido ha hecho que se especule mucho de una posible sanción al 'Coloso de Ate' y sobre el tema se refirió Jean Ferrari de forma contundente.

PUEDES VER: El potente mensaje de Universitario tras la fuerte discusión entre jugadores e hinchada

Jean Ferrari dio su opinión sobre posible sanción al Estadio Monumental

El administrador temporal del club fue entrevistado por RPP este lunes y una de las consultas que recibió fue acerca de que si el recinto deportivo de los merengues podría recibir un castigo por parte de las autoridades, a lo que respondió firmemente que no considera dicho escenario, asegurando que no se tiraron bengalas ni apagaron las luces, haciendo referencia a lo ocurrido en la final de la Liga 1 2023 en Matute ante Alianza Lima.

"En realidad no (se espera una sanción al Monumental) porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado una bengala al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no han tirado pilas, llaveros ni botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival, sino ha sido un tema interno", declaró el directivo de la institución en comunicación con el programa 'Fútbol Como Cancha' del citado medio radial.

En esa misma línea, Ferrari dio como razón para que el Monumental no sea sancionado que el hecho pasó mucho después del pitido final del compromiso frente al 'Vendaval del Norte' y que no fue dirigido al rival de turno, sino que fue algo interno que se está viendo con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades.

"Nosotros estamos viendo el tema de manera interna porque además no ha sido apenas terminó el partido, sino después de aproximadamente 30 minutos, donde nuestros futbolistas han empezado a hacer el entrenamiento correspondiente de preparación previo a lo que va a ser la participación en Copa Libertadores. No me ha llamado nadie de la Liga 1, pero hemos tenido comunicación con la PNP. La Municipalidad de Ate no tiene injerencia acá", agregó.

¿Cómo ocurrieron los hechos entre hinchas y jugadores de Universitario?

Como es costumbre del comando técnico de Jorge Fossati, los futbolistas de Universitario realizan algunos trabajos físicos tras los encuentros. Sin embargo, ante Alianza Atlético fueron interrumpidos porque un grupo de barristas accedió a la zona de butacas negras del estadio y reclamaron violentamente al plantel por su nivel en la derrota. Esto hizo que el ambiente en el escenario deportivo se vuelva tenso y algunos elementos del equipo discutieran con los hinchas debido a que sus familias se encontraban en dicho sector y pasaron momentos de susto.

Video: Marcello Merizalde