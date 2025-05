Jean Ferrari y su fuerte postura por gol anulado a Universitario: "Seguiremos peleando..."

El empate ante Independiente del Valle generó un amargo sabor en Universitario de Deportes, pues ceder puntos en el Estadio Monumental no fue una opción contemplada para los 'cremas', más aún cuando consideran que el resultado debió terminar a su favor por un gol aparentemente mal anulado.

En los minutos finales del partido, cuando la 'U' buscaba el gol del triunfo, un córner ejecutado por Gabriel Costa terminó en anotación de José Carabalí. Sin embargo, el tanto fue anulado porque el asistente consideró que el balón había salido del campo tras el centro. El árbitro brasileño Paulo César Zanovelli respaldó la decisión, lo que provocó la molestia del equipo de Jorge Fossati.

Como era de esperarse, Jean Ferrari se manifestó al respecto para pronunciarse en contra de la decisión arbitral pero señaló que mantendrán la óptica de seguir en competencia hasta que la fase de grupos se termine, incluso usó una de las clásicas frases con la principal característica de los 'merengues'.

“Seguimos en la pelea y el grupo se apretó. El balón nunca sale y nos anulan mal el gol del triunfo. Seguiremos peleando porque nuestra garra está siempre presente. ¡Y dale ‘U’!“, sostuvo el administrador Universitario de Deportes en su cuenta de X (antes Twitter).

Pero no fue el único que señaló que hubo una decisión arbitral que terminó perjudicando a la 'U', pues Matías Di Benedetto hizo lo propio y tras el compromiso que correspondió a la Copa Libertadores, indicó que se vieron seriamente perjudicados porque el VAR no revisó la polémica jugada.

"La vimos y no lo podemos creer. El árbitro se puede equivocar porque es humano, como todos, pero no entiendo cómo no se revisa. Para eso está el VAR, para solucionar ese tipo de errores que el ser humano puede cometer… Hubieran sido tres puntos de oro y se nos termina escapando", declaró a L1 MAX.

Video de la polémica con el gol anulado

Video: Jesuan Lopez