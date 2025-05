Puma Carranza fulminó a Britos con duro calificativo y habló de su reemplazo: "La gente..."

José Luis Carranza, exfutbolista de Universitario de Deportes habló tras la igualdad de los cremas 1-1 frente a Independiente del Valle por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El 'Puma' analizó el trámite del partido y fue contundente con la labor del arquero Sebastián Britos.

PUEDES VER: La firme postura de Diego Romero tras rumores de su vuelta a Universitario este 2025

La fuerte crítica del Puma Carranza a Sebastián Britos

Durante el reciente programa 'Trivu TV' de YouTube, el ídolo de la 'U' señaló que el error del golero charrúa le terminó costando caro al equipo liderado por el técnico Jorge Fossati. Del mismo modo, calificó su perfomance como "la peor".

Sebastián Britos recibió fuerte crítica del Puma Carranza tras empate ante IDV/Composición: GLR

"Sebastián Britos tapó mal. Fue lo más malo que he visto", expresó el 'Puma'. De otro lado, también se refirió a la posible vuelta del guardameta Diego Romero, quien milita en Banfield de Argentina. Sin embargo, en las últimas horas ha sido relacionado al elenco estudiantil ante su falta de minutos con el 'Taladro'.

"La gente pide que lo traigan, pero, mira, cuando uno quiere luchar por su club, se queda a pelear y no se habla. Los empresarios vienen y te dicen una que otra cosa. Hermano, hay que jugar. No juegas acá ni allá, hay que ser claro. La gente no entiende", agregó.

Para finalizar, el referente de Universitario se pronunció sobre los cambios que realizó el 'Nono' para enfrentar a Independiente del Valle, y no dudó en indicar que Jairo Vélez, debió iniciar las acciones en el Estadio Monumental.

"Yo pienso que debieron jugar los mismos que habían jugado contra Barcelona SC, porque Jairo Vélez viene bien. Vélez y (César) Inga juegan bien. Debieron juntarse los dos Jairo y con Andy Polo nos iba mucho mejor", sentenció.