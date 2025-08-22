Christian Ramos quedó libre y fue anunciado como flamante fichaje de club bicampeón: "Bienvenido"

Giro inesperado en el mercado de pases. Si bien el libro se cerró, los jugadores peruanos que están libres tienen licencia para firmar por los equipos nacionales. Por ese motivo, Christian Ramos impactó tras volver a su 'casa'.

La 'Sombra' Ramos inició la temporada 2025 en Alianza Universidad, sin embargo, para el Torneo Clausura, el defensor de 36 años quedó libre. Ahora asumirá importante reto en su carrera deportiva.

Christian Ramos volvió a club bicampeón

Mediante sus redes sociales, San Martín anunció a Christian Ramos como su flamante fichaje para la segunda mitad de la Liga 2 2025. Los hinchas pidieron al defensor dejar todo en la cancha para salir de la zona de descenso.

"Felices de anunciar la incorporación de nuestro defensa Christian Ramos, quien se integra al equipo para defender nuestros colores. ¡A darlo todo!", expresó el cuadro santo en sus redes sociales.

Christian Ramos es flamante fichaje de la San Martín

Por tercera vez, Ramos lucirá la camiseta de la San Martín. En el 2009 llegó al cuadro 'Santo' procedente de Sporting Cristal. Cumplió una buena labor y se quedó por dos temporadas en el club.

Luego firmó con Alianza Lima y en el 2012 volvió al cuadro Santo. Después de militar por diversos equipos, tanto nacionales como internacionales, el jugador volverá a lucir la camiseta de la San Martín.

San Martín y la vez que se coronó bicampeón

En el 2007 y 2008, San Martín marcó un hito en el fútbol peruano. Por dos años seguidos, el cuadro 'Santo' logró el título nacional. El equipo que conformaron complicó a los equipos tradicionales.

En la temporada 2010 levantaron su tercer título nacional tras derrotar en la final a León de Huánuco. En ese año, Aníbal Ruiz era el entrenador y cerraron la llave de final en el Estadio Monumental.