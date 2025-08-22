0

Christian Ramos quedó libre y fue anunciado como flamante fichaje de club bicampeón: "Bienvenido"

¡Volvió a su casa! Christian Ramos dio el golpe en el mercado de pases tras regresar a histórico club peruano, que logró el bicampeonato.

Jesús Yupanqui
Christian Ramos quedó libre y es flamante fichaje de histórico club
Christian Ramos quedó libre y es flamante fichaje de histórico club | Líbero
COMPARTIR

Giro inesperado en el mercado de pases. Si bien el libro se cerró, los jugadores peruanos que están libres tienen licencia para firmar por los equipos nacionales. Por ese motivo, Christian Ramos impactó tras volver a su 'casa'.

Jorge Fossati se refirió sobre Universitario tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final.

PUEDES VER: Fossati dejó potente comentario tras eliminación de Universitario: "Quedó muy claro..."

La 'Sombra' Ramos inició la temporada 2025 en Alianza Universidad, sin embargo, para el Torneo Clausura, el defensor de 36 años quedó libre. Ahora asumirá importante reto en su carrera deportiva.

Christian Ramos volvió a club bicampeón

Mediante sus redes sociales, San Martín anunció a Christian Ramos como su flamante fichaje para la segunda mitad de la Liga 2 2025. Los hinchas pidieron al defensor dejar todo en la cancha para salir de la zona de descenso.

"Felices de anunciar la incorporación de nuestro defensa Christian Ramos, quien se integra al equipo para defender nuestros colores. ¡A darlo todo!", expresó el cuadro santo en sus redes sociales.

Christian Ramos es flamante fichaje de la San Martín

Por tercera vez, Ramos lucirá la camiseta de la San Martín. En el 2009 llegó al cuadro 'Santo' procedente de Sporting Cristal. Cumplió una buena labor y se quedó por dos temporadas en el club.

Luego firmó con Alianza Lima y en el 2012 volvió al cuadro Santo. Después de militar por diversos equipos, tanto nacionales como internacionales, el jugador volverá a lucir la camiseta de la San Martín.

San Martín y la vez que se coronó bicampeón

En el 2007 y 2008, San Martín marcó un hito en el fútbol peruano. Por dos años seguidos, el cuadro 'Santo' logró el título nacional. El equipo que conformaron complicó a los equipos tradicionales.

En la temporada 2010 levantaron su tercer título nacional tras derrotar en la final a León de Huánuco. En ese año, Aníbal Ruiz era el entrenador y cerraron la llave de final en el Estadio Monumental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario da el batacazo tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

  2. DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

  3. Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: así quedó la tabla de posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano