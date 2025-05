¡Polémica! Video revela que gol de la 'U' ante Independiente del Valle no debió ser anulado

Universitario de Deportes no logró imponer su localía y terminó empatando 1-1 ante Independiente del Valle por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025. Sobre los minutos finales, se encendió la polémica, pues los cremas lograron anotar el segundo gol, pero el árbitro lo anuló porque aparentemente el balón había salido del campo. Ahora, imágenes revelan que el gol de los merengues no debió ser anulado y tuvo que subir al marcador.

Gol anulado de Universitario debió subir al marcador

El los descuentos del partido, los dirigidos por Jorge Fossati pudieron quedarse con los tres puntos gracias a un cabezazo de José Carabalí tras un córner. No obstante, el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no lo convalidó luego de considerar que el balón había salido en la ejecución del tiro de esquina.

Luego del partido, por redes sociales se difundió un video capturado desde la tribuna de oriente del Estadio Monumental que demuestra que el gol no debió ser anulado, pues el balón nunca logró abandonar el campo, confirmado que Universitario fue seriamente perjudicado.

Video: Jesuan Lopez

Esta revelación ha desatado la indignación de los hinchas merengues, pues de haberse convalidado el tanto hubiese significado el 2-1 a favor de la 'U' y con ello hubiesen sumado tres puntos cruciales que le hubiesen permitido abandonar el último lugar de la tabla de posiciones.

Matías Di Benedetto cuestionó al arbitraje por el gol anulado a Universitario

El defensa del conjunto estudiantil, Matías Di Benedetto, se refirió sobre esta jugada y cuestionó duramente al VAR por no haber revisado la jugado y avisado al colegiado Paulo Zanovelli para revertir su decisión.

"La vimos y no lo podemos creer, el árbitro se puede equivocar porque es humano, como todos, pero no entiendo cómo no se revisa. Para eso está el VAR, para solucionar ese tipo de errores que el ser humano puede cometer".

¿Qué partidos le quedan a Universitario en la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes aún tiene chances de poder alcanzar un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores; no obstante, ahora tienen la obligación de sumar en sus dos partidos restantes.