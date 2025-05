DT de Independiente del Valle sorprendió al referirse al Estadio Monumental: "Un campo..."

Universitario de Deportes continua preparándose para poder enfrentar a Independiente del Valle en el Estadio Monumental de Ate por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Los cremas llegan a este duelo con la obligación de sumar los 3 puntos para poder seguir con chances de llegar a la siguiente ronda. Previo a este cotejo, el DT del cuadro ecuatoriano sorprendió con sus declaraciones sobre el Estadio Monumental.

Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle, habló ante los medios y se refirió a lo que será su duelo ante los dirigidos por Jorge Fossati. En relación a esto, el estratega español aseguró que será complicado dirigir y plantear sus estrategias ante los cremas debido a que Universitario fungirá de local y contará con todo el apoyo de su hinchada.

"Podemos hablar de muchas estrategias, pero el público es cantidad y aprieta mucho. Debemos tener tranquilidad, personalidad, no podemos perder balones y estar seguros. Va a ser un campo de mucho ruido, donde no vamos a poder ayudar a nuestros jugadores porque no se nos oye desde el banco. Tenemos que sobreponernos a ese público y no dejar que se nos vengan arriba porque cada ocasión de ellos el publico se va a venir arriba", afirmó.

Video: Eve Murillo

Javier Rabanal opinó sobre el planteamiento de Universitario

De igual forma, el técnico de 46 años se refirió al esquema táctico de Universitario y aseguró que ya han analizado el planteamiento de los cremas. Además, se refirió a sus expectativas de lo que será este encuentro y aseguró que Universitario tiene la obligación de sumar por ser local.

"Ellos tienen una estructura muy marcada, lo que vimos es que ellos saltaban mucho con los carrileros y la sorpresa fue que cuando vinieron a jugar aquí (Ecuador) no saltaban. Esperemos que si salten un poco más porque ellos tienen mayor obligación de resultado, a los dos nos hacen falta los puntos, pero para ellos por ser local es obligatorio", aseguró.

¿Cómo llega Independiente del Valle al duelo ante Universitario?

Independiente del Valle enfrentará a Universitario con el objetivo de llevarlos 3 puntos a Ecuador. El conjunto 'Negriazul' tiene un gran presente, pues solo han perdido un partido de los últimos 7 que ha disputado.

De hecho, en el último duelo que jugaron por la Copa Libertadores, lograron un asombroso empate por 2-2 ante River Plate, luego de que estuviesen dos goles por debajo en el marcador.