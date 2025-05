Diego Rebagliati dejó firme mensaje sobre Álex Valera tras empate ante IDV: "Un 9 que no.."

Universitario no levanta cabeza y ahora empató 1 a 1 contra Independiente del Valle por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Además de no tener a sus delanteros en óptimas condiciones al no marcar diferencia en la cancha. Estamos hablando de la falta de gol de Álex Valera y Diego Churín.

Diego Rebagliati, periodista deportivo, dio un fuerte mensaje sobre el rendimiento especialmente de Álex Valera en Copa Libertadores. Al comenzar su análisis dejó en claro que Universitario había construido un cuadro alrededor del 9 y eso es una deuda muy grande. "El que está en deuda es Valera. Y Valera está en deuda porque hay que exigirle mucho a partir de lo que armó la "U" entorno a él", comenzó.

Para luego hablar directamente del partido ante Independiente del Valle y dio una calificación al desempeño del ariete. "Cuando Barreto salió a decir que los extranjeros no necesariamente vienen a ser titulares es porque en la "U" el 9 titular es Valera. Entonces si el 9 titular en 4 partidos por Copa Libertadores no te hace un gol y ni siquiera te falla uno. Está impreciso y el entrenador te saca a los 65, hay mucha diferencia", dejó en claro.

Diego Rebagliati sobre Álex Valera tras falta de gol Video: Los R3ba

Por último, comparó a los delanteros de los clásicos rivales, Sporting Cristal y Alianza Lima, con Valera. También, mencionó que Álex no está a la altura de Universitario de Deportes. Cristal comenzó a ganar porque Martín Cauteruccio metió dos. Cuando Alianza ha ganado es por Barco hizo 2 y Guerrero hizo gol. Entonces los 9 necesitan darte goles. Valera no te lo está dando. Entonces estás jugando con un 9 que no está a la altura que necesitas", concluyó.