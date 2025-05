Universitario volvería a perder a figura argentina para lo que resta de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes enfrenta un duro momento luego de perder la oportunidad de seguir sumando puntos para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Tras el empate ante Independiente del Valle, los merengues siguen con las malas noticias, pues periodista nacional confirma que jugador argentino peruano tendría complicaciones en su lesión.

Horacio Calcaterra seguirá siendo baja para Universitario

Gustavo Peralta informó a través de X (antes Twitter) que Horacio Calcaterra seguiría siendo baja para Universitario porque el dolor de su lesión persiste. Cabe destacar que, el volante padece de una fuerte dolencia en el tendón de Aquiles tras su último partido ante Melgar. Además, también comunicó que no existe fecha de regreso, pero se espera su regreso máximo en dos semanas.

"Horacio Calcaterra aún será baja en Universitario de Deportes. El dolor persiste en el tendón de Aquiles. No hay fecha exacta para su regreso porque la lesión es compleja, pero se espera que máximo pueda volver en dos semanas", se puede leer en el post.

Gustavo Peralta informó en X sobre la lesión de Calcaterra

¿Qué jugadores regresaron a Universitario tras su lesión?

El equipo dirigido por Jorge Fossati tenía como lesionados a Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto. No obstante, cada uno fue regresando a las canchas según su recuperación. El primero en volver fue el defensa argentino ante Binacional tras su lesión ante Sport Huancayo. El siguiente fue Corzo que volvió ante Barcelona SC y luego ante IDV. Por último, el crack argentino y ex jugador de Melgar, que aún no ha pisado la cancha, pero estuvo en el banquillo ante la escuadra ecuatoriana por la fecha 04 de la Libertadores.

