Alva dejó firme opinión sobre enfrentamiento entre hinchas y jugadores de la 'U': "Es una..."

La derrota de Universitario por 0-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura trajo consigo una fuerte reacción de los hinchas cremas, quienes tras el encuentro no dudaron en reclamar violentamente a los jugadores por haber caído en el Estadio Monumental y perder la oportunidad de seguir como líderes en solitario. Ahora, Piero Alva se pronunció sobre estos lamentables sucesos.

Piero Alva opinó sobre el enfrentamiento entre hinchas y jugadores de Universitario

El exjugador crema brindó una entrevista a Radio Ovación y fue consultado por su opinó sobre el altercado entre los jugadores e hinchas. Al respecto, Alva no calló y evidenció su firme pastura rechazando lo sucedido, pues consideró que la situación no era para tanto. Además, calificó los reclamos como un hecho exagerado.

"Lo de ayer fue totalmente exagerado, incluso provocado, comprendo que no fue el mejor de los partidos, pero la situación no daba para que se presione a los jugadores. Es una falta de respeto total. Creo que fue más armado que el verdadero sentir del hincha. Entiendo la molestia, porque todos lo estamos, te acostumbras a ganar y se entiende. La gente está contenta con sentirse superior al resto, pero no es la forma, y más aún cuando a este mismo grupo lo has ovacionado en distintos momentos. Es exagerado”, expresó.

Hinchas de Universitario recriminaron airadamente a los jugadores tras la derrota.

De igual manera, el 'Zorro' intentó disipar la polémica al asegurar que estos reclamos se dan por un sector aislado de la hinchada y no representa el sentir de todos los aficionados cremas. Asimismo, volvió a recalcar que la situación no ameritaba un reclamos tan airoso.

"Siempre hay opositores, ya sean grupos grandes o pequeños. No siento que sea el sentir de todos los hinchas. Que las barras se hayan juntado, puede ser, pero la gente se retiró del estadio fastidiada por el resultado. No sé si la situación daba para encarar a los jugadores como se hizo”, añadió.

Piero Alva afirmó que los clubes están generando violencia

De igual manera, el actual DT de menores de la 'U' sorprendió al asegurar que este tipo de reacciones es consecuencia del accionar de los clubes, pues, bajo su concepto, estos están generando violencia al estar constantemente reclamando.

"Los equipos de fútbol estamos generando violencia sin darnos cuenta, esto de reclamar constantemente a los árbitros provoca fastidios y frustraciones. Estos tipos aprovechan esos momentos para generar desorden”, manifestó.