Sonó como la gran contratación de Universitario, y ahora firmará por inédito club internacional

Uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de Universitario a inicios de la temporada 2024, fue el venezolano César Farías. No obstante, luego de unas semanas se terminó frustrando su llegada al elenco merengue, y finalmente el estratega asumió el mando de Junior de Barranquilla. ¿Qué se sabe sobre su futuro para 2026?

Sonó como gran fichaje de Universitario y ahora firmará por sorpresivo club internacional

A mediados de 2025, el 'Tiburón' sorprendió al anunciar la salida de Farías en medio de críticas ya que el equipo cafetero no conseguía buenos resultados y por si fuera poco tampoco alcanzó ningún objetivo planificado.

Bajo ese escenario, ahora el periodista Pipe Sierra reveló en sus redes sociales que el exseleccionado venezolano está negociando con Águilas Doradas, club de la Primera División de Colombia para la siguiente temporada. Antes, ya tuvo paso por los 'Dorados', precisamente durante el 2023.

"César Farías está muy cerca de volver a Águilas Doradas. En su anterior periplo, el entrenador dejó al equipo de Rionegro con el récord del único club en la historia que terminó invicto el todos contra todos", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

César Farías cerca de volver a entrenar en el fútbol colombiano/Foto: X

Es importante resaltar que, hace algunos días el reconocido técnico de 52 años venía siendo voceado para firmar contrato con Independiente Santa Fe, pero la postura de la hinchada hizo que el ex América de Cali no logre ningún tipo de acuerdo.

César Farías: ¿a qué equipos ha dirigido?