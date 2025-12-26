- Hoy:
Medio chileno reveló que Alianza Lima puede perder a fichaje uruguayo para 2026: "Van por él"
Redgol de Chile sorprendió a la hinchada blanquiazul, luego de asegurar que un club campeón de Copa Libertadores busca arrebatar refuerzo uruguayo a Alianza Lima.
Alianza Lima tiene el objetivo de armar un plantel de jerarquía para competir en la Liga 1 y superar las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026. Por ese motivo, durante los últimos días se conoció que la institución victoriana tiene como opción al futbolista Javier Méndez. Sin embargo, también hay otro equipo que busca la contratación del ex Racing de Uruguay.
Campeón de Copa Libertadores busca arrebatar fichaje uruguayo a Alianza Lima
Ante este escenario, Redgol de Chile señaló que los blanquiazules pueden "perder" al defensa de 31 años para la próxima temporada, pues Colo Colo, campeón de Copa Libertadores, tiene el deseo de potenciar su zaga central con el experimentado jugador para la próxima temporada.
"Pablo Guede y Alianza Lima le quieren quitar refuerzo uruguayo a Colo Colo. Tras conocerse el interés del Cacique en el hoy central de Peñarol, se reveló que el conjunto peruano, con el ex DT albo a la cabeza, van por él", precisó el reconocido medio del país sureño en su sitio web.
Colo Colo quiere 'atrasar' a Alianza Lima con el fichaje de Javier Mendez
Por su parte, en el artículo que publicó Redgol, también indicaron que la transferencia solo podría ser viable si durante las negociaciones se involucra al futbolista Alan Saldivia. Ante ello, se esperan más novedades en los próximos días.
El también pivote charrúa tuvo un importante protagonismo con la camiseta de Peñarol esta temporada. De hecho, según sus estadísticas, Méndez afrontó 42 duelos por el Campeonato Uruguayo, Supercopa y Copa Libertadores, además anotó 2 goles.
Valor en el mercado de Javier Méndez
Javier Méndez se cotiza actualmente en 450 mil euros en el mercado de pases, según el prestigioso portal Transfermarkt. Su valor más alto fue en el año 2024 con el 'Carbonero' llegando a una cifra de 600 mil euros.
