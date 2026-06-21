¡Importante! Un total de 15 personas, de las cuales 11 son extranjeras y cuatro son ciudadanos estadounidenses, fueron detenidas en Massachusetts bajo cargos de fraude relacionado con prestaciones sociales, entre ellas SNAP. Las autoridades realizaron esta operación para combatir el uso indebido de estos recursos. ¿Qué debes tomar en cuenta?

SNAP en EE. UU.: reportan esquema de fraude con los beneficios del programa en este estado

Recientemente, detectaron un presunto fraude que supera los 1,4 millones de dólares en varios programas de asistencia, incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), MassHealth, prestaciones por discapacidad y beneficios por desempleo.

WWLP y otros medios internacionales señalaron que estas detenciones forman parte de una estrategia de la Fiscalía de Estados Unidos para erradicar el fraude en Massachusetts, con énfasis en programas destinados a apoyar a ciudadanos que requieren alimentos y atención médica.

SNAP en EE. UU.: reportan esquema de fraude con los beneficios del programa en este estado.

El 26 de marzo, la fiscal federal Leah Foley anunció la formación del Equipo de Fraude Electoral y de Beneficios, una propuesta que busca investigar y procesar de manera rigurosa el uso indebido de recursos públicos en el estado. Foley destacó que este esfuerzo es "solo el comienzo de un esfuerzo sostenido y continuo para arrestar a personas por fraude de beneficios en Massachusetts”, subrayando que los acusados “presuntamente robaron decenas de miles de dólares cada uno en beneficios a los que no tienen derecho”.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Heriberto Rodríguez, quien enfrenta múltiples cargos por fraude, incluido un total de US$546.463 en beneficios mal obtenidos. Otros acusados, como Mirian Chalas y Santo Escolástico Cuello, también afrontan serias acusaciones relacionadas con fraudes significativos a programas de asistencia. Además, presentaron cargos contra personas que utilizaron identidades robadas para realizar sus actividades delictivas.

¿Qué ha dicho la fiscal sobre el caso?

Las sanciones por delitos relacionados con el fraude al programa SNAP son severas. En casos donde el monto supere los US$5.000, la pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad condicional supervisada y una multa de US$250.000. Por otro lado, el robo de identidad agravado conlleva una condena obligatoria de dos años, un año de libertad condicional supervisada y la misma multa de US$250.000.

Estas sentencias las impone un juez de un tribunal de distrito federal, sobre la base de las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y de las leyes penales pertinentes. Al respecto, la fiscal federal Foley señaló que su oficina continuará presentando cargos por fraude de beneficios como parte de un esfuerzo sostenido para combatir este tipo de delitos.