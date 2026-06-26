- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Laurens: médico forense EXPONE la causa principal del sensible fallecimiento de trabajador de la construcción
La oficina forense del condado de Laurens comunicó que un obrero de la construcción falleció tras un accidente ocurrido la noche del miércoles. ¿Qué pasó?
La oficina forense del condado de Laurens, en Estados Unidos, reportó el fallecimiento de un trabajador de la construcción debido a un accidente ocurrido la noche del miércoles 24 de junio. Las autoridades locales, hasta el momento, investigan las circunstancias del suceso. ¿Qué se reveló sobre este hecho?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: reportan INCIDENTE en tienda y autoridades EXPONEN lo que realmente pasó
Walmart: médico forense expone la causa principal del fallecimiento de trabajador de la construcción
Recientemente, la oficina forense del condado de Laurens reportó que César Siso Barceló, un trabajador de 40 años residente en Easley, sufrió un accidente eléctrico en el Walmart de East Main Street a las 10.20 p. m. Vale precisar que, en un primer momento, se desconocía esa información. El hombre fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
Walmart: médico forense expone la causa principal del sensible fallecimiento de trabajador de la construcción.
Fox Carolina señaló que, con relación al caso, las autoridades determinaron que la causa del deceso fue electrocución. Cabe precisar que este incidente sigue bajo investigación de la oficina forense y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). No se ha confirmado la presencia de testigos frente a este hecho.
Las autoridades de Estados Unidos han recomendado estar atentos a futuras actualizaciones, ya que recopilan más información sobre el suceso.
¿Por qué suceden accidentes laborales en Walmart?
Los incidentes laborales en Walmart se originan por el incumplimiento de los protocolos de seguridad, la presión de un ritmo de trabajo acelerado y la falta de mantenimiento en áreas críticas, como bodegas y centros de distribución.
Entre las principales causas se encuentran el manejo inadecuado de maquinaria pesada, como los montacargas, así como los derrames y las caídas de mercancía, que representan riesgos significativos para la seguridad del personal.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: reportan INCIDENTE en tienda y autoridades EXPONEN lo que realmente pasó
- 2
ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Sanford: retorcida conducta de un hombre obligó a la policía a INTERVENIR DE URGENCIA
- 3
ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de Walmart: lo que VIO un empleado entre los autos lo obligó a LLAMAR DE INMEDIATO AL 911
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00