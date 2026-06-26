La oficina forense del condado de Laurens, en Estados Unidos, reportó el fallecimiento de un trabajador de la construcción debido a un accidente ocurrido la noche del miércoles 24 de junio. Las autoridades locales, hasta el momento, investigan las circunstancias del suceso. ¿Qué se reveló sobre este hecho?

Walmart: médico forense expone la causa principal del fallecimiento de trabajador de la construcción

Recientemente, la oficina forense del condado de Laurens reportó que César Siso Barceló, un trabajador de 40 años residente en Easley, sufrió un accidente eléctrico en el Walmart de East Main Street a las 10.20 p. m. Vale precisar que, en un primer momento, se desconocía esa información. El hombre fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Walmart: médico forense expone la causa principal del sensible fallecimiento de trabajador de la construcción.

Fox Carolina señaló que, con relación al caso, las autoridades determinaron que la causa del deceso fue electrocución. Cabe precisar que este incidente sigue bajo investigación de la oficina forense y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). No se ha confirmado la presencia de testigos frente a este hecho.

Las autoridades de Estados Unidos han recomendado estar atentos a futuras actualizaciones, ya que recopilan más información sobre el suceso.

¿Por qué suceden accidentes laborales en Walmart?

Los incidentes laborales en Walmart se originan por el incumplimiento de los protocolos de seguridad, la presión de un ritmo de trabajo acelerado y la falta de mantenimiento en áreas críticas, como bodegas y centros de distribución.

Entre las principales causas se encuentran el manejo inadecuado de maquinaria pesada, como los montacargas, así como los derrames y las caídas de mercancía, que representan riesgos significativos para la seguridad del personal.