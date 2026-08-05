Washington Corozo, ex Sporting Cristal, retumba el mercado y firma por mítico club: "Oficialmente"

Sporting Cristal ha tenido a grandes jugadores en su plantel que llegaron desde el extranjero, algunos cumplieron con las expectativas, mientras que otros se marcharon sin pena ni gloria. Ese fue el caso de Washington Corozo quien tuvo un paso con los rimenses y ahora se conoció que ha concretado su llegada a un destacado club.

Washington Corozo, ex Sporting Cristal, firmó por mítico club

En medio del mercado de pases, Washington Corozo causó sorpresa entre los aficionados tras conocerse que dejará las filas de Emelec de Ecuador y dará un gran giro en su carrera tras llegar a un acuerdo para defender la camiseta del ES Tunis, uno de los clubes más importantes de la Liga de Túnez.

La noticia fue confirmada por el portal africano 'Vuvuzela Foot', quienes dieron por hecho esta operación. De esta forma, el exjugador de Sporting Cristal dejará el fútbol sudamericano y buscará destacar en una liga exótica.

Washington Corozo, ex Sporting Cristal, jugará en el ES Tuniz de la Liga de Túnez

“Oficial. ES Tunis ha completado oficialmente la firma del extremo izquierdo de 28 años Washington Corozo proveniente del Club Sport Emelec”, fue la información que compartió el citado portal en su cuenta de ‘X’.

¿Cómo le fue a Washington Corozo en Sporting Cristal?

Washington Corozo llegó a las filas de Sporting Cristal a inicios de la temporada 2020 y fue considerado un jugador prometedor para el club por su pasado en Independiente del Valle, por lo que lo firmaron por cuatro años. En su primera etapa logró tener un gran rendimiento marcando siete goles y once asistencias en 26 partidos, siendo esencial en la obtención del título.

A la temporada siguiente inició una serie de cesiones pasando por Pumas UNAM y Austin FC de Estados Unidos hasta su salida definitiva del Rímac en 2024.