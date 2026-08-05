Entradas Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026: precios y dónde comprar

Cienciano se medirá ante Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ante ello, el club cusqueño dio a conocer la venta de entradas y los precios de los boletos. A continuación, te ofrecemos todos los detalles de este encuentro internacional.

Entradas para Cienciano y Botafogo: precios

A continuación, se detallan los valores de los boletos para el compromiso entre Cienciano y Botafogo por los octavos de la Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega:

Niños: S/15

Norte: S/25

Sur: S/35

Oriente: S/50

Occidente: S/100

Cienciano lanzó las entradas para el partido contra Botafogo por Copa Sudamericana 2026

Entradas para Cienciano y Botafogo: dónde comprar

Los boletos del duelo entre Cienciano y Botafogo se podrán adquirir a través de la plataforma de Joinnus y Yape para disfrutar el primer encuentro entre ambas escuadras en búsqueda de la clasificación en la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano vs Botafogo: fecha, hora y canal del partido por Copa Sudamericana

El encuentro de ida de los octavos de final entre Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana se jugará el jueves 13 de agosto del 2026 a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, con transmisión en vivo por DSports. Luego de este primer partido, ambos clubes disputarán el jueves 20 de agosto el duelo de vuelta en el Estadio Nilton, Brasil.