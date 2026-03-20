Medios en Argentina criticaron a Guede por no llegar a San Lorenzo: “Dice una cosa y hace otra”

Que Pablo Guede decidiera quedarse en Alianza Lima, tras ser del interés de San Lorenzo e incluso tener un acuerdo de palabra, no cayó bien en Argentina. Diversos medios lo han cuestionado por ilusionar a la hinchada del 'Ciclón'. En una reciente edición del programa ESPN Argentina, se conversó sobre por qué Guede no llegó al conjunto que, como se recuerda, dirigió en el año 2016.

De acuerdo al medio, la frustrada operación se debió a que la cláusula del entrenador argentino se suponía que Guede se iba a hacer cargo, pero con el pasar de las horas cambió de postura. Esta situación hizo que uno de los reporteros del mencionado medio recordara ocasiones pasadas en las que el entrenador blanquiazul decía que volvería a San Lorenzo y no lo terminó haciendo, manifestando que estas situaciones cansaron a la hinchada.

Medios en Argentina criticaron a Pablo Guede

Video: ESPN Argentina

Según ESPN, las complicaciones con la llegada de Guede comenzaron después de una reunión. “El presidente de San Lorenzo se retiró de la reunión. Recordemos que había viajado junto con el ‘Pitu’ Barrientos, y ahí empezó a complicarse la situación de Guedes”.

Además, aclararon que no solo la cláusula fue un motivo por el que el entrenador blanquiazul no fue a Argentina, sino su cambio de postura con respecto a este pago.

“Por un lado, está el tema de la cláusula. Sé que no es el único motivo, pero en un inicio se iba a hacer cargo Guedes y luego cambió de postura: que él no iba a poner ese dinero y que lo hiciera el club. Sin embargo, San Lorenzo no cuenta con ese monto. En definitiva, se habla de entre 220.000 y 230.000 dólares. No parece una cifra tan elevada, pero el club no la tiene”.

“¿San Lorenzo esperaba que lo pagará el propio Guede? Eso fue lo que pautaron en una primera charla. Ahora, si hay algo más, después Guede, como tantas veces ocurrió, dice una cosa y hace otra, se arrepintió y no quiso quedar mal con Alianza Lima. Y sí, pasó un montón de veces”, señalaron.

Esta situación, de acuerdo al medio, provocó un quiebre entre el hincha y Guede, debido a que el argentino ya había manifestado intenciones de llegar, pero no lo concretó.

“Pregúntale a la gente qué opina hoy de Guede, si quiere que venga. La gente se cansa. El tema es que cuando decís tantas veces que vas a ir, que sos de San Lorenzo, y se dan un montón de situaciones, nadie dice que tenga que venir gratis, pero si querés venir, venís”.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima deberá recibir la visita de Juan Aurich, encuentro que se disputará por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho compromiso se llevará a cabo desde las 6.30 p. m.