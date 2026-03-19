Pablo Guede deja Alianza Lima para cumplir su sueño y se enfrentará a Neymar en la Sudamericana

Cada vez es más inminente la salida de Pablo Guede en Alianza Lima, quien tiene una oferta de San Lorenzo y su sueño es volver a dirigirlo. En ese sentido, ahora se supo que el entrenador argentino se marchará de Matute con el firme objetivo de enfrentar, y derrotar, al astro Neymar Jr. en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Resulta que recientemente se llevó a cabo el sorteo de la Conmebol, en el que todos los clubes conocieron a sus rivales a nivel internacional. Al mismo tiempo que Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC descubrían quiénes serán sus oponentes en la Copa Libertadores, San Lorenzo se llevó la sorpresa de que deberá chocar con Santos de Brasil en la segunda competición continental de Sudamérica.

Ambos clubes comparten el Grupo D de la Copa Sudamericana junto a Deportivo Cuenca y Recoleta, por lo que se enfrentarán en dos ocasiones durante la Fase de Grupos. Por ello, si Pablo Guede termina dejando Alianza Lima para firmar por San Lorenzo enfrentará dos veces a Neymar que actualmente viene jugando en el Brasileirao.

Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

¿Pablo Guede dejó Alianza Lima?

Si bien de momento no es oficial su salida, diversos medios argentinos indicaron que la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima está al 95% y es cuestión de detalles para que se consume. Incluso, el mismo director técnico pondrá de su dinero para pagar la cláusula de rescisión por incumplir con el contrato, la cual se encuentra alrededor de US$225.000.

Asimismo, el periodista argentino Roberto Rinaldi aseguró lo siguiente hace poco: “Falta la información oficial pero Pablo Guede tiene un principio de acuerdo para que sea el nuevo técnico de San Lorenzo. El equipo de Boedo deberá pagar un resarcimiento económico por la salida de Alianza Lima”.