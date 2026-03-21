Filtran el motivo por el que Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza: “Oferta…”

Momentos de tensión se vivieron en Alianza Lima durante los últimos días, luego de que se conociera que San Lorenzo realizó una oferta a Pablo Guede para convertirlo en su nuevo DT. Sin embargo, el argentino rechazó la propuesta y se conocieron los motivos que los impulsaron para seguir al mando del club victoriano.

¿Por qué Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza Lima?

En un giro inesperado de las negociaciones, y pese a que su salida parecía prácticamente definida, Pablo Guede decidió continuar como director técnico de Alianza Lima y desestimar la oferta de San Lorenzo. Tras ello, el periodista Michael Succar reveló el verdadero motivo que llevó al entrenador a tomar esta decisión.

Según explicó en el programa ‘Mano a Mano’, el comunicador señaló que Guede analizó la propuesta del ‘Ciclón’; sin embargo, existían dudas dentro de la directiva sobre su llegada. En paralelo, el técnico percibió el respaldo total tanto del plantel como de la dirección deportiva de los blanquiazules.

Video: Mano a Mano

“La situación que vivió Alianza Lima los fortaleció como grupo. A Guede sí le pareció atractiva la oferta de San Lorenzo y sí la evaluó, pero se dio cuenta de que en San Lorenzo había dudas entre quienes toman decisiones. En contraste, ve que en Alianza Lima tiene un respaldo en el presente, por parte del plantel y la dirección deportiva, que valora”, reveló el comunicador.

De esta manera, el técnico argentino entendió que en Alianza Lima cuenta con un entorno que lo respalda y con el que mantiene una buena relación, siendo este el principal motivo para rechazar la oferta de San Lorenzo, además de que está comprometido con lograr el título de la Liga 1 2026.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

Considerando solo los partidos oficiales, Pablo Guede ha conseguido sacar adelante los resultados necesarios que lo han llevado a ser uno de los líderes de la Liga 1. El técnico tiene un saldo de seis victorias, tres empates y una derrota en el club.

Sin embargo, su única derrota terminó por condenar a los ‘íntimos’ a ser eliminados de la Copa Libertadores 2026-