0
EN VIVO
Universitario vs Comerciantes Unidos

Filtran el motivo por el que Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza: “Oferta…”

Pablo Guede no se moverá del banquillo Alianza Lima para esta temporada y se conoció el motivo que lo llevó a rechazar la oferta para dirigir a San Lorenzo.

Angel Curo
Filtran el motivo por el que Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza
Filtran el motivo por el que Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza | Composición: Líbero
COMPARTIR

Momentos de tensión se vivieron en Alianza Lima durante los últimos días, luego de que se conociera que San Lorenzo realizó una oferta a Pablo Guede para convertirlo en su nuevo DT. Sin embargo, el argentino rechazó la propuesta y se conocieron los motivos que los impulsaron para seguir al mando del club victoriano.

Alineaciones Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Juan Pablo II: el imponente once de Guede para ser líder del Apertura

¿Por qué Pablo Guede rechazó a San Lorenzo y siguió en Alianza Lima?

En un giro inesperado de las negociaciones, y pese a que su salida parecía prácticamente definida, Pablo Guede decidió continuar como director técnico de Alianza Lima y desestimar la oferta de San Lorenzo. Tras ello, el periodista Michael Succar reveló el verdadero motivo que llevó al entrenador a tomar esta decisión.

Según explicó en el programa ‘Mano a Mano’, el comunicador señaló que Guede analizó la propuesta del ‘Ciclón’; sin embargo, existían dudas dentro de la directiva sobre su llegada. En paralelo, el técnico percibió el respaldo total tanto del plantel como de la dirección deportiva de los blanquiazules.

Video: Mano a Mano

La situación que vivió Alianza Lima los fortaleció como grupo. A Guede sí le pareció atractiva la oferta de San Lorenzo y sí la evaluó, pero se dio cuenta de que en San Lorenzo había dudas entre quienes toman decisiones. En contraste, ve que en Alianza Lima tiene un respaldo en el presente, por parte del plantel y la dirección deportiva, que valora, reveló el comunicador.

De esta manera, el técnico argentino entendió que en Alianza Lima cuenta con un entorno que lo respalda y con el que mantiene una buena relación, siendo este el principal motivo para rechazar la oferta de San Lorenzo, además de que está comprometido con lograr el título de la Liga 1 2026.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

Considerando solo los partidos oficiales, Pablo Guede ha conseguido sacar adelante los resultados necesarios que lo han llevado a ser uno de los líderes de la Liga 1. El técnico tiene un saldo de seis victorias, tres empates y una derrota en el club.

Sin embargo, su única derrota terminó por condenar a los ‘íntimos’ a ser eliminados de la Copa Libertadores 2026-

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. El once confirmado de Rabanal para el Universitario vs Comerciantes Unidos en Cutervo

  2. Sporting Cristal ganó 4-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura 2026

  3. Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: a qué hora juega, apuestas y dónde ver L1 MAX

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano