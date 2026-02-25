Filtran el fuerte motivo por qué Miguel Silveira aún no debuta en Universitario: "Hay..."

Universitario de Deportes se mantiene invicto en este inicio del Torneo Apertura 2026 y buscará prolongar su buen momento cuando enfrente a FC Cajamarca por la fecha 5. Para este compromiso, los hinchas también esperan ver en acción a los refuerzos de la temporada, especialmente a Miguel Silveira, quien todavía no ha sumado minutos y ahora se conoció el contundente motivo por el que no es considerado.

PUEDES VER: Ex Universitario celebró clasificación de Cristal a Fase 3 de Libertadores besando el escudo celeste

Filtran el fuerte motivo por qué Miguel Silveira aún no debuta en Universitario

Una de las decisiones que más ha sorprendido a los hinchas en esta temporada es la falta de minutos para Miguel Silveira. El volante brasileño llegó como uno de los flamantes refuerzos para reforzar el mediocampo, pero hasta ahora no ha tenido la oportunidad de debutar. Si bien ha sido convocado en los últimos encuentros, no ha ingresado al campo.

En ese contexto, durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Sebastián Menéndez explicó que su ausencia se debe estrictamente a un tema de rendimiento. Según detalló, actualmente hay jugadores en mejor estado de forma, como Jairo Concha y Martín Pérez Guedes, quienes le han ganado el puesto.

Video: Hablemos de MAX

"Sería un error decir que veo mal a Silveira, pero hay mejores jugadores sobre él como Jairo Concha y Pérez Guedes. Lo que decía es que lo que uno ve en los partidos se repite en las prácticas, sobre los jugadores que destacan en el mediocampo. Ves a Concha más lúcido con el balón y corre más", mencionó el citado comunicador.

De acuerdo a lo señalado, Silveira aún no logra alcanzar el nivel mostrado por ambos mediocampistas, por lo que no tendría opciones de meterse en el once titular por ahora.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Silveira con Universitario?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el futbolista brasileño de 22 años firmó contrato con Universitario hasta finales de la temporada 2026. No obstante, su corta edad hace factible que puedan extender este vínculo.

¿Cuántos minutos han sumado los fichajes de Universitario?