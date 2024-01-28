¿Quién es Giuliano Tiberti, incorporación italiana de Alianza Lima para el 2024?

0
Alianza Lima reveló mediante sus redes sociales que cuenta con una importante incorporación italiana para toda la temporada 2024.

Solange Banchon
El italiano Giuliano Tiberti será el nuevo asistente técnico de Alejandro Restrepo para el 2024
El italiano Giuliano Tiberti será el nuevo asistente técnico de Alejandro Restrepo para el 2024 | Foto: Luis Jiménez
Alianza Lima y César Vallejo chocaron por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024, encuentro que terminó con una victoria por 2-1 a favor de los victorianos y ahora se preparan para la segunda fecha.

Antes del encuentro deportivo, se reveló la composición de la delegación oficial que acompañará a Alejandro Restrepo, director técnico del equipo blanquiazul. Entre las novedades, destacó la presencia de un integrante italiano en el equipo técnico del entrenador de 41 años, Guiliano Tiberti. A continuación, se ofrecen más detalles sobre su perfil y trayectoria.

Alianza Lima

Comando técnico oficial de Alianza Lima para la temporada 2024.

¿Quién es Guiliano Tiberti?

Guiliano Tiberti, es un entrenador de nacionalidad italiana y colombiana, que conoce bien a Restrepo, tras su paso como asistente técnico cuando dirigía a Deportivo Pereira.

A sus 37 años, Tiberti llega con amplia experiencia y decidido a asumir de gran manera este nuevo desafío profesional con la institución blanquiazul por toda la temporada 2024.

Guiliano Tiberti

Guiliano Tiberti tuvo paso por Deportivo Pereira entre 2022 y 2023.

Alianza Lima: comando técnico de Alejandro Restrepo para el 2024

  • Alejandro Restrepo (DT)
  • Guiliano Tiberti (asistente técnico)
  • Walter Rivera (preparador físico)
  • Ezequiel Katz (preparador físico)
  • Salomón Libman (preparador de arqueros)
  • Jahn Cárdenas (analista)
  • César Vizcarra (analista)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

