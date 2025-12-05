Vive el espíritu de la Navidad en el Walmart de Arboretum: comenzó la colecta de juguetes de CMPD
La iniciativa busca reunir regalos para niños de hasta 14 años, ofreciendo diversas formas de donar y alegrar la Navidad de las familias locales.
La temporada navideña en Charlotte adquiere un brillo especial este viernes, gracias a una iniciativa que busca llevar sonrisas a los niños de la ciudad. El centro comercial Arboretum se llenará de alegría mientras la comunidad se une para la colecta anual de juguetes organizada por la Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).
PUEDES VER: Estados Unidos ALERTA a sus ciudadanos: clientes de Walmart serían víctimas de esta gran estafa
CMPD y Queen City News impulsan la colecta de juguetes en Walmart de Arboretum
Según Queen City News, el presentador Brien Blakely se encuentra este viernes en el Walmart de Providence Road, acompañando a los oficiales del CMPD en la entrega de juguetes a las familias locales. La actividad se desarrolla en un ambiente festivo y abierto a todos los visitantes, con el objetivo de reunir obsequios que alegren las fiestas de los más pequeños.
Los organizadores invitan a los compradores a donar juguetes nuevos sin envolver para niños de hasta 14 años. El horario de recepción es amplio, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., lo que permite que quienes visiten el centro comercial puedan contribuir de manera sencilla y directa. Todas las donaciones serán canalizadas al Proyecto de Navidad de los Exploradores del CMPD, según informó Queen City News.
El CMPD inició su colecta de juguetes en Walmart Arboretum.
¿Cómo participar y contribuir en la colecta de juguetes en Charlotte?
Si no puedes asistir al evento en Walmart este viernes, todavía hay varias formas de sumarse a esta iniciativa solidaria. Según Queen City News, se pueden entregar juguetes nuevos en cualquier estación de bomberos de Charlotte o en la oficina de la División CMPD hasta el 31 de diciembre.
Además, quienes prefieran donar de manera digital pueden hacerlo a través de Venmo o Zelle, garantizando que ningún niño se quede sin un regalo esta Navidad.
Para quienes desean vivir la magia navideña en persona, el evento de Walmart en Arboretum es una excelente oportunidad para disfrutar del ambiente festivo, conocer a los voluntarios y contribuir directamente al bienestar de los niños de la ciudad. Llevar un juguete puede convertirse en un acto que transforme la Navidad de una familia, creando recuerdos que perduren mucho más allá de las fiestas.
- 1
ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño
- 2
ALERTA en Walmart de Torrington: un peatón en estado grave tras ser atropellado por auto y trasladado a centro de traumatología
- 3
EL FIN de un sueño: 266 inmigrantes venezolanos llegan a su país tras REPATRIACIÓN desde Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90