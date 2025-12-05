ALERTA viajeros en EE. UU.: estas EDADES quedan fuera de la renovación automática del pasaporte tras el CAMBIO de reglas

Viajar al extranjero desde Estados Unidos exige más que solo tener las maletas listas: las autoridades recuerdan que la mayoría de países requieren un pasaporte con al menos seis meses de validez al momento de ingresar. Mantener el documento actualizado no solo evita retrasos en aeropuertos, sino también la negación del embarque.

Pero no todos los viajeros pueden acceder al proceso rápido de renovación. El Departamento de Estado aplica reglas distintas según la edad en la que se obtuvo el pasaporte original, lo que obliga a ciertos grupos a iniciar un trámite completamente nuevo.

¿Qué edades quedan excluidas de la renovación automática?

El gobierno estadounidense precisa que los pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años no califican para renovación simplificada. Cuando estos documentos vencen o están por vencer la única opción es solicitar un pasaporte nuevo de manera presencial.

Viajeros jóvenes deberán tramitar un documento nuevo en persona.

De acuerdo con USA.gov, “los pasaportes de menores de 16 años tienen una validez de cinco años y no pueden renovarse”. Esto también alcanza a jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que aún poseen un pasaporte infantil: cuando expira, deben tramitar un documento nuevo sin excepción.

¿Qué deben presentar quienes solicitan un pasaporte nuevo?

Los pasaportes emitidos a partir de los 16 años considerados de adulto duran 10 años y sí pueden renovarse si cumplen los criterios oficiales. Cuando no es posible renovar, el solicitante debe iniciar el proceso con el formulario DS-11 y acudir personalmente a un centro autorizado con:

Formulario DS-11 completado

Evidencia original de ciudadanía estadounidense (como acta de nacimiento)

Identificación vigente con fotografía

Copias de la identificación y del documento de ciudadanía

Fotografía reciente tamaño pasaporte

Pago de tarifas correspondientes (USD 195 por libreta y tarjeta)

Una vez entregados los documentos, el Departamento de Estado procesa la verificación y emisión del nuevo pasaporte dentro de los plazos establecidos.