Donald Trump se emociona en sorteo de la Copa del Mundo 2026 y baila "Y.M.C.A." de Village People - VIDEO

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 no solo nos ha dejado no solo el orden de las fase de grupos para la justa mundialista, también momento donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido protagonista, como aquél donde se metió unos pasos de baile al ritmo de "Y.M.C.A." de la popular banda de disco Village People.

Donald Trump baila en sorteo del mundial

Durante el show musical del sorteo de la World Cup 2026, tocó el turno de entrar al escenario de la banda de música disco originaria de Nueva York en 1977, abriendo su presentación con, quizás, su canción más mítica, "Y.M.C.A." que, curiosamente, es el tema que Donald Trump solía usar en cada uno de sus mítines durante la campaña presidencial de 2024.

El mandatario republicando no pudo contenerse y al escuchar los primeros acordes de esta pegadizo tema, se puso de pie, se dejó llevar por la música, haciendo el paso que popularizó en tiempos electores moviendo los brazos adelante y hacia atrás, lo que causó las risas de la comitiva que lo acompañaba en el Kennedy Center de Washington D.C.

"Premio de la Paz" para Donald Trump

El baile de Donald Trump se hizo viral en redes sociales, algunos para celebrarlo, otros para criticarlo, pero no pasó desapercibido, se robó una vez más cámaras, cuando momentos antes provocó mucho revuelo cuando la FIFA, de la mano de su presidente Gianni Infantino, le dio el primer "Premio de la Paz" que entrega esta institución.

Este galardón llegó luego que en octubre pasado fuera descartado como candidato, dándole el premio a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. En los momentos previos a su condecoración, Trump señaló que había parado 8 guerras y que Venezuela sería la novena. Los expertos indican que, si bien su mediación fue clave, es exagerado argumentar que él las detuvo.