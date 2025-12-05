Donald Trump se emociona en sorteo de la Copa del Mundo 2026 y baila "Y.M.C.A." de Village People - VIDEO
Trump no solo estuvo como invitado, también recibió el primer "Premio de la Paz" dado por la FIFA, uno que ha sido duramente criticado en redes sociales.
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 no solo nos ha dejado no solo el orden de las fase de grupos para la justa mundialista, también momento donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido protagonista, como aquél donde se metió unos pasos de baile al ritmo de "Y.M.C.A." de la popular banda de disco Village People.
PUEDES VER: Donald Trump recibe polémico "Premio de la Paz" de la FIFA durante sorteo de la Copa Mundial 2026
Donald Trump baila en sorteo del mundial
Durante el show musical del sorteo de la World Cup 2026, tocó el turno de entrar al escenario de la banda de música disco originaria de Nueva York en 1977, abriendo su presentación con, quizás, su canción más mítica, "Y.M.C.A." que, curiosamente, es el tema que Donald Trump solía usar en cada uno de sus mítines durante la campaña presidencial de 2024.
El mandatario republicando no pudo contenerse y al escuchar los primeros acordes de esta pegadizo tema, se puso de pie, se dejó llevar por la música, haciendo el paso que popularizó en tiempos electores moviendo los brazos adelante y hacia atrás, lo que causó las risas de la comitiva que lo acompañaba en el Kennedy Center de Washington D.C.
"Premio de la Paz" para Donald Trump
El baile de Donald Trump se hizo viral en redes sociales, algunos para celebrarlo, otros para criticarlo, pero no pasó desapercibido, se robó una vez más cámaras, cuando momentos antes provocó mucho revuelo cuando la FIFA, de la mano de su presidente Gianni Infantino, le dio el primer "Premio de la Paz" que entrega esta institución.
Este galardón llegó luego que en octubre pasado fuera descartado como candidato, dándole el premio a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. En los momentos previos a su condecoración, Trump señaló que había parado 8 guerras y que Venezuela sería la novena. Los expertos indican que, si bien su mediación fue clave, es exagerado argumentar que él las detuvo.
- 1
ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño
- 2
ALERTA inmigrantes en Texas: nueva política e importante REQUISITO podría dejar a miles sin poder registrar sus autos
- 3
ALERTA, estudiantes inmigrantes en EE. UU.: joven que cursaba su primer año en el Babson College vivió pesadilla tras ser DEPORTADA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90