Mucha atención, inmigrantes en Texas: si buscan asilo en Estados Unidos, tienen estas alternativas legales

Miles de migrantes en Texas que esperan una decisión sobre sus solicitudes de asilo enfrentan ahora una pausa en los procesos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció recientemente que, aunque seguirá recibiendo nuevas solicitudes y realizando entrevistas, no emitirá resoluciones sobre los casos pendientes, dejando a muchas personas en la incertidumbre.

Actualización de USCIS: ¿Qué significa la pausa en solicitudes de asilo?

El pasado 28 de noviembre, USCIS informó, mediante un memorándum, que suspende temporalmente la aprobación o negación de las solicitudes de asilo en trámite, aunque continuará aceptando nuevas peticiones y realizando entrevistas.

De acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), esta pausa "no debería afectar las solicitudes de asilo en la corte de inmigración", aunque aún se desconoce cómo responderán los jueces ante esta medida.

¿Qué alternativas legales tienen los inmigrantes que buscan asilo en Texas?

Frente a la suspensión temporal de decisiones, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo señala otras vías de protección migratoria que los solicitantes pueden considerar:

Suspensión de expulsión y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT): evita la deportación hacia un país donde la persona teme ser torturada. No otorga residencia permanente ni incluye a los familiares, pero permite solicitar protección aunque no se cumplan todos los requisitos del asilo.

evita la deportación hacia un país donde la persona teme ser torturada. No otorga residencia permanente ni incluye a los familiares, pero permite solicitar protección aunque no se cumplan todos los requisitos del asilo. Estatus de Protección Temporal (TPS): disponible para personas de países afectados por conflictos o desastres. Otorga permiso de trabajo y protección contra la deportación, aunque no conduce a la Green Card.

disponible para personas de países afectados por conflictos o desastres. Otorga permiso de trabajo y protección contra la deportación, aunque no conduce a la Green Card. Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJ): protege a menores que han sufrido abuso o abandono, permitiendo residencia permanente en algunos casos y permiso de trabajo mediante acción diferida. Requiere autorización judicial previa.

protege a menores que han sufrido abuso o abandono, permitiendo residencia permanente en algunos casos y permiso de trabajo mediante acción diferida. Requiere autorización judicial previa. Visas U y T: protegen a víctimas de ciertos delitos graves y de trata de personas, respectivamente. Ambas brindan permiso de trabajo, protección contra deportación y la posibilidad de obtener la Green Card tras tres años.

protegen a víctimas de ciertos delitos graves y de trata de personas, respectivamente. Ambas brindan permiso de trabajo, protección contra deportación y la posibilidad de obtener la Green Card tras tres años. Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA): ofrece protección migratoria a cónyuges, hijos o padres abusados por ciudadanos o residentes permanentes, permitiendo autopetición y acceso potencial a residencia permanente o cancelación de deportación.

¿Qué hacer mientras se espera una decisión de asilo?

De acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, los migrantes deben evaluar estas alternativas legales y consultar con un abogado especializado en inmigración para determinar la estrategia más adecuada. Mantener la documentación actualizada y preparar solicitudes alternativas puede ser crucial mientras USCIS retoma la revisión de las solicitudes de asilo pendientes.