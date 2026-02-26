0
Cantoro dio fuerte comentario contra Hernán Barcos tras duelo ante Universitario: "Poca..."

Mauro Cantoro lanzó un contundente comentario contra Hernán Barcos antes del enfrentamiento que sostendrá el equipo de Universitario contra FC Cajamarca en la Liga 1.

Luis Blancas
Mauro Cantoro dio fuerte comentario contra Hernán Barcos tras duelo entre Universitario y FC Cajamarca
Mauro Cantoro dio fuerte comentario contra Hernán Barcos tras duelo entre Universitario y FC Cajamarca | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca en la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, y el partido presentará un duelo especial entre Hernán Barcos y los jugadores del equipo merengue debido al pasado aliancista del delantero argentino. Por esta razón, Mauro Cantoro, leyenda crema, salió a dar fuerte comentario en contra del exfutbolista de Alianza Lima.

Universitario ganó 2-0 a club histórico de Brasil y desató la alegría a su hinchada crema

PUEDES VER: Universitario ganó 2-0 a club brasileño y desató la algarabía a la hinchada crema

Mauro Cantoro dio fuerte comentario contra Hernán Barcos tras duelo entre Universitario y FC Cajamarca

Cantoro utilizó su programa llamado 'Desmarcados' para dar un claro mensaje sobre la llegada de Barcos al Estadio Monumental para enfrentar a Universitario por la fecha cinco del Apertura 2026.

Para el legendario delantero del cuadro merengue, el enfrentamiento del club crema ante FC Cajamarca tendrá un toque especial por el pasado blanquiazul que cuenta el argentino y también por el enfrentamiento pasado que tuvo con Álex Valera.

Video: D'enganche

Por ello, para Mauro Cantoro, Universitario de Deportes debe darle poca importancia a Hernán Barcos, ya que eso es lo que busca el exdelantero de Alianza Lima. Por lo tanto, pide que no le hagan tanto caso y que demuestren superioridad desde el juego.

"Universitario debería darle poca importancia a Hernán Barcos. A la gente de la 'U' le digo que Barcos sale ganando si la 'U' se empeña en silbarlo, en molestarlo, porque eso es lo que quiere. Además, si llega a hacerte goles, te malogra", afirmó.

universitario vs fc cajamarca, hernan barcos

Universitario enfrentará a FC Cajamarca de Hernán Barcos por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Universitario enfrentará a FC Cajamarca por Torneo Apertura 2026

Universitario recibirá a FBC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo de 2026 por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Si el equipo dirigido por Javier Rabanal desea luchar por el título nacional, deberá ganarle al equipo de Hernán Barcos y mantenerse como uno de los líderes del primer campeonato de la temporada.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

