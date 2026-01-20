0

Partidos de hoy, miércoles 21 de enero: programación, horario y dónde ver fútbol online

Esta es la agenda completa con los partidos de hoy, miércoles 21 enero. Encontrarás duelos en la Champions League y otras competencias.

Shirley Marcelo
Programación de los partidos de hoy.
Programación de los partidos de hoy. | composición Líbero
El deporte rey no se detiene y las competencias alrededor del mundo tiene duelos explosivos por ofrecer, por lo que aquí podrás encontrar la programación con todos los partidos de hoy, miércoles 21 de enero. Podrás ver Champions League, Serie Río de la Plata, Supercopa de Chile, entre otras ligas.

Barcelona y Slavia Praga juegan este miércoles por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League.

Partidos de hoy en Champions League

HORAPARTIDOSCANAL
12:45Galatasaray vs Atlético de MadridESPN, Disney+ Premium, Sport 24, Fox Sports, TNT Brasil
12:45Qarabag vs Eintracht FrankfurtESPN2, Disney+ Premium, ESPN2, Space, Zapping
15:00Olympique de Marsella vs LiverpoolDisney+ Premium, ESPN 5 Sur, Sport 24 Extra, Fox Sports, Space Brasil
15:00Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise ESPN, Disney+ Premium, ESPN3, Max Brasil
15:00Newcastle vs PSV EindhovenDisney+ Premium, ESPN6 Sur, Max Brasil
15:00Chelsea vs PafosESPN3, Disney+ Premium, ESPN, Max Brasil
15:00Juventus vs BenficaDisney+ Premium, ESPN7 Sur, Sport 24, Fox Sports 2, Max Brasil
15:00Atalanta vs Athletic ClubESPN 4 Sur, Disney+ Premium, Max Brasil
15:00Slavia Praga vs BarcelonaESPN2, Disney+ Premium, ESPN2

Partidos de hoy en Supercopa de Chile

HORAPARTIDOCANAL
17:00Coquimbo Unido vs Deportes LimacheMAX Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD

Partidos de hoy en Serie Río de la Plata

HORAPARTIDOCANAL
18:45Colo-Colo vs Peñarol Disney+ Premium , ESPN Premium

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORAPARTIDOCANAL
19:15Argentinos Juniors vs Midland TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, inter, Fanatiz USA

Partidos de hoy en Superliga Colombiana

HORAPARTIDOCANAL
19:30Santa Fe vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA, fuboTV, Fanatiz México, fubo Latino 2

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

