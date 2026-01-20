- Hoy:
Partidos de hoy, miércoles 21 de enero: programación, horario y dónde ver fútbol online
Esta es la agenda completa con los partidos de hoy, miércoles 21 enero. Encontrarás duelos en la Champions League y otras competencias.
El deporte rey no se detiene y las competencias alrededor del mundo tiene duelos explosivos por ofrecer, por lo que aquí podrás encontrar la programación con todos los partidos de hoy, miércoles 21 de enero. Podrás ver Champions League, Serie Río de la Plata, Supercopa de Chile, entre otras ligas.
Partidos de hoy en Champions League
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|12:45
|Galatasaray vs Atlético de Madrid
|ESPN, Disney+ Premium, Sport 24, Fox Sports, TNT Brasil
|12:45
|Qarabag vs Eintracht Frankfurt
|ESPN2, Disney+ Premium, ESPN2, Space, Zapping
|15:00
|Olympique de Marsella vs Liverpool
|Disney+ Premium, ESPN 5 Sur, Sport 24 Extra, Fox Sports, Space Brasil
|15:00
|Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise
|ESPN, Disney+ Premium, ESPN3, Max Brasil
|15:00
|Newcastle vs PSV Eindhoven
|Disney+ Premium, ESPN6 Sur, Max Brasil
|15:00
|Chelsea vs Pafos
|ESPN3, Disney+ Premium, ESPN, Max Brasil
|15:00
|Juventus vs Benfica
|Disney+ Premium, ESPN7 Sur, Sport 24, Fox Sports 2, Max Brasil
|15:00
|Atalanta vs Athletic Club
|ESPN 4 Sur, Disney+ Premium, Max Brasil
|15:00
|Slavia Praga vs Barcelona
|ESPN2, Disney+ Premium, ESPN2
Partidos de hoy en Supercopa de Chile
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|17:00
|Coquimbo Unido vs Deportes Limache
|MAX Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD
Partidos de hoy en Serie Río de la Plata
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|18:45
|Colo-Colo vs Peñarol
|Disney+ Premium , ESPN Premium
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|19:15
|Argentinos Juniors vs Midland
|TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, inter, Fanatiz USA
Partidos de hoy en Superliga Colombiana
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|19:30
|Santa Fe vs Junior
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA, fuboTV, Fanatiz México, fubo Latino 2
No olvides revisar tu agenda deportiva
