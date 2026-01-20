- Hoy:
Peñarol vs. Colo Colo por Serie Río de la Plata: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Peñarol vs. Colo Colo chocan este miércoles por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Peñarol vs. Colo Colo se enfrentan este miércoles 21 de enero, desde el estadio Centenario de Montevideo, en un partido amistoso por la Serie Río de la Plata 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Oficial: Venezuela y Chile jugarán torneo FIFA en 2026 a pesar de quedar eliminados del Mundial
¿A qué hora juega Peñarol vs. Colo Colo?
Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Peñarol vs. Colo Colo, por la Serie Río de la Plata 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
- España: 01:00 horas (del jueves 22)
¿Dónde ver Peñarol vs. Colo Colo?
- Argentina: ESPN Premium
- Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium
- Brasil: Disney Plus Premium
- Colombia: Disney Plus Premium
- Chile: Disney Plus Premium
- Ecuador: Disney Plus Premium
- Perú: ESPN y Disney Plus Premium
- Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium
- Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium
- Venezuela: Disney Plus Premium
- México: Disney Plus Premium
- Centroamérica: Disney Plus Premium
Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026
Peñarol y Colo Colo afrontarán su último partido amistoso internacional previo al inicio de sus respectivas ligas en este 2026. El 'Carbonero' viene de perder en tanda de penales ante River Plate, luego de empatar sin goles en los 90 minutos; es por ello que quiere despedirse con un triunfo para afrontar la venidera Supercopa de Uruguay ante Nacional, su clásico rival.
Por su parte, el 'Cacique' acumula una victoria y una derrota en esta edición de la Serie Río de la Plata. Primero venció por penales a Olimpia y luego fue vencido por Alianza Lima en un partidazo que terminó 3-2. Ahora, el técnico del conjunto chileno deberá afinar los últimos detalles para encarar la Liga de Primera, que comenzará el 31 de enero.
