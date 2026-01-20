Peñarol vs. Colo Colo por Serie Río de la Plata: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Peñarol vs. Colo Colo se enfrentan este miércoles 21 de enero, desde el estadio Centenario de Montevideo, en un partido amistoso por la Serie Río de la Plata 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Colo Colo?

Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Peñarol vs. Colo Colo, por la Serie Río de la Plata 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

España: 01:00 horas (del jueves 22)

¿Dónde ver Peñarol vs. Colo Colo?

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium

Brasil: Disney Plus Premium

Colombia: Disney Plus Premium

Chile: Disney Plus Premium

Ecuador: Disney Plus Premium

Perú: ESPN y Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium

Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium

Venezuela: Disney Plus Premium

México: Disney Plus Premium

Centroamérica: Disney Plus Premium

Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Peñarol y Colo Colo afrontarán su último partido amistoso internacional previo al inicio de sus respectivas ligas en este 2026. El 'Carbonero' viene de perder en tanda de penales ante River Plate, luego de empatar sin goles en los 90 minutos; es por ello que quiere despedirse con un triunfo para afrontar la venidera Supercopa de Uruguay ante Nacional, su clásico rival.

Por su parte, el 'Cacique' acumula una victoria y una derrota en esta edición de la Serie Río de la Plata. Primero venció por penales a Olimpia y luego fue vencido por Alianza Lima en un partidazo que terminó 3-2. Ahora, el técnico del conjunto chileno deberá afinar los últimos detalles para encarar la Liga de Primera, que comenzará el 31 de enero.