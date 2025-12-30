César Vallejo muy cerca de dar el golpe y fichar a delantero que no renovó con Alianza Lima

En los últimos años, la Universidad César Vallejo se ha convertido en un equipo tradicional del fútbol peruano; sin embargo, tras descender en 2024, todavía no pudo conseguir su regreso a la máxima categoría y deberá jugar una temporada más en la Liga 2. Eso sí, el elenco trujillano quiere conformar un plantel de ensueño para ilusionarse con el ansiado retorno.

Además de renovaciones, el club 'Poeta' también trabaja en la llegada de fichajes y está muy cerca de incorporar a un delantero que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Alianza Lima.

Nos referimos a Osnar Noronha, quien en 2015 vistió la camiseta blanquiazul solamente durante una temporada y el vínculo no se extendió al no cumplir las expectativas. Ahora, el delantero está cerca de jugar en un cuadro del norte del país.

Osnar Noronha jugó en Alianza Lima en 2015.

De acuerdo, a la información que maneja Ovación, el 'Paiche' tiene todo encaminado para vestir la divisa de la UCV, club al que ya defendió en las campañas 2022, 2023 y 2024.

En su primera etapa en la César Vallejo, el artillero nacido en Iquitos disputó 98 partidos y marçó 17 goles. Su regreso sería un pedido expreso de José 'Chemo' Del Solar, actual entrenador del club.

Osnar Noronha y sus números en 2025

Osnar Noronha jugó esta temporada en Cienciano, donde convirtió seis goles y dio una asistencia. Tres de los tantos marcados por el artillero fueron en Copa Sudamericana. Tras sus buenas cifras, sorprende que siga su carrera en un equipo de Liga 2.

Osnar Noronha: trayectoria