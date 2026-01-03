¿Olvidó a Alianza? Hernán Barcos dio fuerte opinión sobre FC Cajamarca en su presentación: "Ejemplo..."

Hernán Barcos llegó a Cajamarca junto con Pablo Lavandeira, también ex Alianza Lima, para su presentación oficial. Fiel a su estilo, el 'Pirata' dejó unas declaraciones contundentes. Está dejando claro que olvidó a su ex equipo, confió en el proyecto de FC Cajamarca porque ahora son un ejemplo para el fútbol peruano.

“Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano”, dijo Hernán Barcos en su presentación. Está claro que buscarán la sorpresa en la temporada 2026.

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca | Vía Ernesto Macedo

El 'Pirata' cumplirá 42 años en abril y esta será su última temporada como futbolista profesional. Al parecer buscará dejar su huella en FC Cajamarca. No solo como jugador, sino también como parte de la gerencia deportiva. A partir del 2027, el delantero tendría un cargo dentro del club recién ascendido a la Liga 1. Veremos si le salen bien las cosas.

En Alianza Lima extrañan a Barcos

No necesariamente el club o los jugadores, sino también los hinchas. En redes muchos blanquiazules comentan que les hubiera gustado que si Hernán Barcos no seguían en el plantel, al menos le dieran un cargo en la gerencia deportiva. El '9' se fue de Matute y no tuvo ni partido de despedida.

El objetivo de Barcos con FC Cajamarca

Mayormente los equipos recién ascendidos a la Liga 1 buscan asegurar su permanencia en primera división, pero los cajamarquinos se están reforzando con jugadores con jerarquía y experiencia para pelear por grandes cosas. Tranquilamente, puede aspirar a conseguir un lugar en la Copa Sudamericana.