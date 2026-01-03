¡ATENCIÓN, venezolanos en EE. UU.! Alcaldesa de Miami pide a gobierno de Trump restablecer TPS para migrantes de Venezuela

Este sábado 3 de enero de 2025, Eileen Higgins asumió funciones como alcaldesa de Miami y en su primer discurso como burgomaestre de la ciudad de Florida hizo un pedido al gobierno de Donald Trump: que el gobierno federal restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos en EE. UU.

Alcaldesa de Miami pide a Donald Trump restablecer TPS para venezolanos en EE. UU.

El comunicado se dio una vez que se hiciera oficial la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses: "La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos a principios de este año fue imprudente. La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para el retorno de las personas. Nadie debería verse obligado a regresar al caos e incertidumbre".

Y continuó con: "Los venezolanos han forjado sus vidas aquí, han contribuido a nuestra comunidad y merecen la seguridad de permanecer aquí mientras su patria recupera la estabilidad. Esto no es solo una cuestión de política, sino una cuestión de dignidad humana y seguridad fundamentales".

Comunicado de Higgins como nueva alcaldesa de Miami. (Foto: x.com)

Sobre el final de su comunicado, Eileen Higgins destacó lo importante que la ciudad ha sido para la comunidad migrante, principalmente la latina: "Miami siempre ha sido un faro de esperanza para quienes huyen de la opresión. Seguiremos apoyando a nuestra comunidad venezolana, hoy y en los próximos días".

La administración de Donald Trump canceló el TPS para venezolanos, así como otros programas de inmigración temporal, lo que dejó a unos 700 mil como presas indefensas contra las agencia federales de inmigración como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La situación de los venezolanos en EE. UU. sin TPS

Vale recordare que el TPS para venezolanos fue dado por primera vez por el demócrata Joe Biden, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca envió a cientos de venezolanos a El Salvador, argumentando que aquellos eran integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.

Eileen Higgins es la primera mujer alcaldesa de Miami. (Foto: Eileen Higgins/instagram)

En su momento de apogeo, el TPS ayudó miles de venezolanos que escapaban de la crisis económica como humanitaria a causa del régimen de Nicolás Maduro a encontrar un refugio en los Estados Unidos, el cual los protegía contra la deportación, una protección temporal que era renovable cada 18 meses.

Pero, la captura de Nicolás Maduro, su arresto y transporte hacia Estados Unidos podría modificar el panorama para loa venezolanos en EE. UU. Donald Trump, en conferencia de prensa, aseguró que miles de venezolanos en su país estarían más que contentos de regresar a una "Venezuela libre".