BUENA NOTICIA en Estados Unidos: equipos RESCATAN perro varado en un río detrás de un local de Costco

Una conmovedora acción de rescate tuvo lugar este martes en Murfreesboro, Tennessee, cuando un perro quedó atrapado en el río West Fork Stones, cerca del conocido Costco USA. Afortunadamente, los equipos especializados lograron rescatarlo y ponerlo a salvo, sin que sufriera ningún daño.

Rescate exitoso de perro en el río West Fork Stones

De acuerdo con WSMV 4, los bomberos del Departamento de Bomberos y Rescate de Murfreesboro respondieron la tarde del martes a un llamado que reportaba a un perro en apuros en el río West Fork Stones, ubicado detrás de un Costco en la zona de Warrior Drive.

Los rescatistas llegaron al lugar poco antes de las 2 p. m., donde se percataron de que el perro estaba atrapado en unos pocos pies de agua y no podía salir por sí mismo.

Los especialistas en rescate acuático del equipo Rescue 4 actuaron de inmediato para asegurar al animal y sacarlo del agua con seguridad. El procedimiento se realizó con sumo cuidado, garantizando tanto el bienestar del perro como la seguridad de los rescatistas. Según WSMV 4, el animal pudo ser llevado caminando hasta un área segura tras su rescate.

El equipo rescató a un perro atrapado en el río West Fork Stones, detrás de Costco.

Entrega del perro a autoridades de bienestar animal

Según información de WSMV 4, una vez fuera de peligro, el perro fue entregado al Servicio de Bienestar Animal del Condado de Rutherford (PAWS) para recibir atención y cuidados adicionales. Las autoridades locales agradecieron la pronta colaboración de los vecinos que alertaron sobre el incidente y destacaron la importancia de reportar situaciones de riesgo que involucren a animales en lugares peligrosos.

Este tipo de rescates no solo demuestra la dedicación de los equipos de emergencia, sino también cómo la participación de la comunidad puede marcar una gran diferencia en la vida de un animal que se encuentra en peligro.