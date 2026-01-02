ALERTA inmigrantes: hispano salió a manejar SIN licencia en Florida y terminó preso en el "Alcatraz de los Caimanes"

Lo que debía ser una visita familiar terminó en una pesadilla. Ever Godoy, un padre hondureño de 31 años, fue detenido en Florida tras una parada de tránsito mientras conducía acompañado de sus familiares. El motivo inicial fue una falta común: no contar con una licencia válida para manejar en el estado.

Según el reporte policial, esa infracción bastó para que Godoy fuera arrestado. Sin embargo, su familia sostiene que la situación escaló rápidamente y derivó en un proceso migratorio que hoy lo mantiene bajo custodia federal.

Testimonios de familiares

De acuerdo con el testimonio de su hermana, tras el arresto se le fijó una fianza que fue pagada con la esperanza de su liberación. No obstante, Ever nunca recuperó la libertad. Poco después, fue trasladado a un centro de detención migratoria conocido como el Alcatraz de los Caimanes, donde permanece retenido.

Una parada de tránsito terminó en detención migratoria.

La familia denuncia que durante el tiempo que estuvo bajo custodia ocurrieron hechos irregulares, entre ellos un presunto maltrato físico. “No estamos en contra de la ley ni de la policía. Sabemos que manejar sin licencia tiene consecuencias. Lo que denunciamos es el trato que recibió dentro del centro”, expresó su hermana.

Uno de los puntos que más angustia genera es que Ever Godoy es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, a quienes no ha podido ver desde su detención. “Su mayor preocupación es volver a abrazarlos”, relató su familia.

Ante estas acusaciones, este medio solicitó una postura oficial al Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.

El caso se da en un contexto de mayor presión migratoria en Florida, donde infracciones menores, como una falta de tránsito, están derivando en detenciones que terminan separando familias. La situación ha encendido las alertas entre hogares de estatus migratorio mixto, que temen que un control rutinario pueda cambiar sus vidas para siempre.