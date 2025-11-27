¿Vuelve a Alianza? Belgrano definió la salida de Bryan Reyna y 3 clubes de Liga 1 buscan ficharlo

Acabó la etapa regular de la Liga 1, por lo que varios equipos ya empezaron con las gestiones para la siguiente temporada. En medio de los rumores por fichajes, desde Argentina revelaron que Bryan Reyna, exjugador de Alianza Lima, tiene definida su salida de Belgrano y ha despertado interés en clubes grandes del Perú.

Bryan Reyna con opciones para volver a la Liga 1

El medio 'Momento Deportivo' recopiló la información del periodista argentino Santi Ponce, quien informó que, tras no haber logrado destacar como se esperaba y ante la evidente falta de oportunidades con el equipo, Belgrano ha decidido colocar a Bryan Reyna en la lista de transferibles.

Esta medida se da ya que en los últimos partidos quedó relegado completamente a la banca de suplentes, tras un año con una rendimiento paupérrimo, donde jugó 21 partidos y no consiguió ni marcar goles ni dar asistencias.

Por ello, teniendo en cuenta que solo le resta una año de contrato, la idea del club argentino es poder concretar una venta por el jugador y obtener un beneficio económico. En ese sentido, el medio 'Vía País' señaló que el jugador también busca salir del club en busca de minutos, surgiendo tres clubes peruanos como opciones: Alianza Lima, Melgar y Universitario.

Bryan Reyna es pretendido por Melgar, Alianza Lima y Universitario. Composición: Líbero.

"El mismo Reyna, quien viajó a su país en las vacaciones de los futbolistas, dijo que evalúa chances de volver. Los clubes que estarían interesados son Alianza Lima, Universitario y Melgar de Arequipa", mencionaron en su nota web.

Bryan Reyna se pronunció sobre volver a la Liga 1

Durante un diálogo con Willax, el 'Picante' dejó en claro que no está nada contento con su situación y ya se encuentra conversando con su agente para poder tomar una decisión con relación a su futuro, sobre todo teniendo en cuenta que busca seguir siendo convocado con la selección peruana.

"Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la Selección. No descarto volver al Perú", enfatizó el jugador.